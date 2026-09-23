Clima en Durango: ¿dará tregua la lluvia este jueves? Capital volvería a los 28 grados

El otoño apenas comienza y Durango ya presenta cambios en las condiciones del tiempo. Después de jornadas con nubosidad y posibilidad de tormentas, la capital podría tener un jueves con mayor presencia de sol, aunque todavía habrá diferencias importantes entre las regiones del estado.

Para este jueves 24 de septiembre, el pronóstico contempla una mañana fresca y una tarde más cálida en la ciudad de Durango. Mientras tanto, la Comarca Lagunera conservará temperaturas más elevadas y las zonas serranas mantendrán un ambiente considerablemente más fresco.

¿Cómo estará el clima en Durango capital?

En la ciudad de Durango se espera una temperatura mínima cercana a los 14 grados centígrados durante las primeras horas del jueves, mientras que la máxima podría alcanzar los 28 grados por la tarde.

El cielo tendrá intervalos de sol y nubosidad, con viento que podría registrar rachas cercanas a los 32 kilómetros por hora. El pronóstico consultado muestra una baja probabilidad de precipitación durante buena parte de la tarde, aunque no se descartan completamente lluvias aisladas en la zona.

La diferencia respecto al miércoles estará principalmente en la temperatura máxima, pues la capital podría pasar de unos 25 a 28 grados, con un ambiente más cálido durante las horas centrales del día.

¿Qué se espera para La Laguna y la sierra?

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, el calor seguirá presente. Para Gómez Palacio se prevé una temperatura máxima cercana a los 32 grados y una mínima de alrededor de 22 grados, con cielo poco nublado y sin lluvia significativa en uno de los pronósticos consultados.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, el ambiente será considerablemente más fresco. Los modelos consultados sitúan la temperatura máxima entre los 18 y 22 grados y la mínima alrededor de los 12 grados. También mantienen posibilidad de precipitaciones, por lo que quienes se desplacen hacia esta región deberán tomar precauciones ante cambios en las condiciones de las carreteras.

De manera general, Durango tendrá un jueves con temperaturas más elevadas en la capital y la Laguna, mientras que la sierra conservará un ambiente fresco y condiciones para lluvia en algunos puntos.

Aunque el otoño ya comenzó, el cambio de estación no significa que el frío llegue de inmediato. Para quienes salgan temprano, conviene considerar una prenda ligera, mientras que durante la tarde será importante mantenerse hidratado y consultar las actualizaciones del pronóstico antes de realizar actividades al aire libre.