Clima en Durango: domingo con cielo cargado, calor y lluvias fuertes en parte del estado

El clima volverá a marcar el ritmo de este domingo en Durango, con condiciones cambiantes que podrían influir en planes al aire libre, traslados por carretera y actividades cotidianas. Entre nubes, calor y probabilidad de lluvias, el estado vivirá una jornada en la que será clave mantenerse atento a los cambios del tiempo en cada región.

Para este domingo 19 de julio, Durango perfila una jornada de mañanas frescas y tardes cálidas a calurosas, con cielo mayormente nublado en varias regiones y probabilidad de lluvia durante distintos momentos del día. De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, para Durango se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el noroeste del estado, además de temperaturas máximas de 35 a 40 grados en parte de la entidad.

En la ciudad de Durango, el domingo arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 15 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 28 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante buena parte del día, con probabilidad de tormentas eléctricas durante la madrugada y nuevamente entre las 14:00 y 15:00 horas, por lo que la capital tendrá una jornada más variable.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo más caluroso. El pronóstico marca una mínima cercana a los 21 grados al amanecer y una máxima de hasta 34 grados centígrados por la tarde, con cielo de nubes intermitentes a parcialmente soleado. Hacia la noche también aparece probabilidad de tormentas eléctricas, principalmente entre las 20:00 y 21:00 horas.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, se prevé una jornada con abundante nubosidad. Ahí se esperan mínimas de alrededor de 16 grados y máximas de hasta 27 grados, con posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde, especialmente alrededor de las 13:00 y 15:00 horas, además de otro episodio hacia la noche.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este domingo se esperan mínimas cercanas a los 12 grados y máximas de alrededor de 20 grados, con cielo nublado durante gran parte del día y probabilidad de lluvias durante la tarde, sobre todo entre las 13:00 y 15:00 horas.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 12 grados al amanecer y máximas de alrededor de 26 grados, con cielo de despejado a parcialmente soleado durante el día, aunque con aumento de nubosidad hacia la noche.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, aunque con cielo más variable. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de 18 grados y máximas de hasta 32 grados centígrados, con periodos de sol durante el día y posibilidad de tormentas eléctricas hacia la noche.

De manera general, Durango tendrá este domingo un día de contrastes, con una capital mayormente nublada, una Laguna más calurosa y municipios serranos donde se mantendrá el ambiente fresco y la probabilidad de lluvia. La recomendación es no confiarse del fresco matutino, mantenerse hidratado y estar atento a cambios de cielo, especialmente durante la tarde y noche.