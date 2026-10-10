Clima en Durango: domingo más fresco en la capital y con regreso de la lluvia por la tarde

El domingo llegará a Durango con un cambio respecto a las jornadas más estables de los últimos días. Para la capital se espera un ambiente más fresco, cielo mayormente nublado y nuevamente posibilidad de lluvia durante la tarde.

Para este domingo 11 de octubre, el pronóstico coloca a la ciudad de Durango con una temperatura mínima cercana a los 14 grados centígrados y una máxima alrededor de los 23 grados, por debajo de los valores registrados durante buena parte de la semana.

Durante la mañana predominará la nubosidad y el ambiente fresco, mientras que hacia la tarde aumentará la posibilidad de precipitación. El modelo consultado marca alrededor de 75 por ciento de probabilidad de lluvia, principalmente en forma de precipitación ligera durante algunas horas.

El descenso de temperatura será uno de los puntos más notorios del día, por lo que quienes salgan temprano o permanezcan fuera por la noche podrían requerir una prenda ligera.

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, el panorama será distinto. Gómez Palacio podría alcanzar entre 29 y 30 grados centígrados, con mínimas cercanas a los 20 grados y un domingo mayormente seco o con baja probabilidad de precipitación, dependiendo del modelo consultado.

En el norte del estado, Santiago Papasquiaro tendrá temperaturas de alrededor de 14 a 26 grados, con cielo mayormente nublado y posibilidad de chubascos o tormenta durante la tarde.

Hacia la zona serrana, El Salto continuará entre las regiones más frescas. Para este domingo se prevén temperaturas cercanas a los 12 grados como mínima y alrededor de 18 grados como máxima, además de condiciones favorables para lluvia.

Por su parte, Guanaceví tendrá una jornada menos fría, con temperaturas entre los 13 y 25 grados centígrados, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitación.

En las Quebradas, el escenario volverá a ser mucho más cálido. Para Tamazula se proyectan máximas que podrían acercarse a los 39 grados centígrados, con posibilidad de tormentas hacia el final de la jornada.

De manera general, Durango tendrá este domingo un panorama muy contrastante: una capital más fresca y con regreso de la lluvia, una Laguna todavía cálida, mañanas frías en la sierra y temperaturas mucho más elevadas en las Quebradas.

La recomendación será considerar una prenda ligera para la mañana en la capital, llevar paraguas si se tienen actividades por la tarde y mantener precaución en carreteras serranas ante posibles cambios de visibilidad o pavimento mojado.