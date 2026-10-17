Clima en Durango: domingo menos frío para la capital después de una jornada de apenas 16 grados

Después de un sábado marcado por el descenso de temperatura, lluvia y cielo cerrado, el domingo traerá una ligera recuperación térmica para Durango capital. Sin embargo, eso no significa el regreso inmediato de una jornada soleada, pues la nubosidad seguirá dominando buena parte del día.

Para este domingo 18 de octubre, la ciudad de Durango tendrá una temperatura mínima cercana a los 11 grados centígrados, mientras que la máxima rondará los 21 grados, alrededor de cinco grados por encima de lo previsto para este sábado.

Durante la jornada se espera cielo mayormente cubierto, con un ambiente fresco durante la mañana y temperaturas más templadas conforme avance la tarde. El pronóstico mantiene una probabilidad relativamente baja de precipitación durante el día, aunque hacia la noche todavía aparece posibilidad de tormenta o algún chubasco.

El cambio será perceptible principalmente por la tarde. Después de una jornada sabatina en la que el termómetro apenas rondó los 16 grados, el domingo permitiría recuperar algunos grados, aunque todavía lejos de las temperaturas superiores a 25 grados registradas durante buena parte de octubre.

La Laguna también tendrá un domingo fresco

El panorama será llamativo en la Comarca Lagunera. Para Gómez Palacio se prevé una máxima cercana a los 19 grados centígrados y una mínima alrededor de los 14 grados, con cielo mayormente nublado durante el día.

La región normalmente más calurosa del estado tendrá así una jornada considerablemente más fresca, aunque para la noche aparece posibilidad de algún chubasco.

En el norte del estado, Santiago Papasquiaro comenzará también a recuperar temperatura. Para este domingo se contempla una máxima cercana a los 23 grados y mínima alrededor de los 10 grados, después de un sábado especialmente fresco.

Lluvia y frío se mantienen en la sierra

En la zona serrana, particularmente en El Salto, continuará un ambiente mucho más frío. El termómetro se moverá aproximadamente entre los 9 y 19 grados centígrados, además de que el pronóstico mantiene alrededor de 59 por ciento de probabilidad de precipitación, con posibilidad de lluvia ligera durante la tarde y nuevos chubascos hacia la noche.

Hacia Guanaceví, el domingo también significará una recuperación importante de temperatura. Después de máximas cercanas a 12 grados durante el sábado, el termómetro podría alcanzar alrededor de 20 grados, con mínima cercana a los 8 grados durante las primeras horas.

Hasta 38 grados en Tamazula

El contraste más fuerte volverá a encontrarse en las Quebradas. Para Tamazula de Victoria se prevé una temperatura máxima de hasta 38 grados centígrados y mínima cercana a los 22 grados.

El cielo estará de parcialmente nublado a cubierto durante distintos momentos del día, con probabilidad de lluvia cercana al 40 por ciento, aunque los acumulados previstos serían mínimos.

De manera general, Durango tendrá este domingo una jornada de fuertes contrastes: la capital recuperará algunos grados después del frío del sábado, la Laguna continuará inusualmente fresca, las zonas serranas tendrán mañanas frías y Tamazula podría acercarse nuevamente a los 40 grados.

Para quienes salgan temprano en la capital, seguirá siendo recomendable una chamarra ligera; durante la tarde el ambiente será más templado, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto.