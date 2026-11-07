Clima en Durango: domingo soleado y seco, pero con fuertes rachas de viento en la capital

El segundo domingo de noviembre llegará a Durango con condiciones estables, cielo despejado durante buena parte del día y sin señales de lluvia en la capital. Sin embargo, el viento será uno de los factores a tomar en cuenta, pues se esperan rachas fuertes durante la tarde.

Para este domingo 8 de noviembre, la ciudad de Durango tendrá una temperatura mínima cercana a los 8 grados centígrados, mientras que la máxima rondará los 25 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas de un solo dígito en algunos sectores y cielo mayormente despejado. Conforme avance el día, el termómetro subirá de forma gradual hasta alcanzar sus valores más altos alrededor de las primeras horas de la tarde.

El panorama será esencialmente seco, con probabilidad de lluvia prácticamente nula y abundante presencia de sol durante la jornada.

El viento será el factor a vigilar

Aunque no se esperan precipitaciones, el viento sí tendrá presencia importante.

Para la capital se prevén vientos del suroeste de entre 20 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían acercarse a los 50 kilómetros por hora durante la tarde.

Esto podría generar tolvaneras en zonas abiertas, movimiento de objetos ligeros y una sensación térmica ligeramente menor durante algunos momentos del día.

La Laguna tendrá un domingo más fresco

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, también se espera una disminución ligera de temperatura respecto al sábado.

Para Gómez Palacio se prevé una máxima cercana a los 27 grados centígrados y una mínima alrededor de los 15 grados, con periodos de nubes y sol y sin lluvia significativa.

El viento será moderado, con rachas cercanas a los 30 kilómetros por hora durante algunos momentos de la jornada.

Santiago Papasquiaro tendrá una tarde agradable

En el norte del estado, Santiago Papasquiaro tendrá condiciones estables y mayormente soleadas.

El termómetro se moverá aproximadamente entre los 6 y 25 grados centígrados, por lo que la diferencia entre las primeras horas y la tarde volverá a ser considerable.

La sierra amanecerá cerca de los 3 grados

En la zona serrana se encontrarán nuevamente las temperaturas más bajas.

Para El Salto se espera una mínima cercana a los 3 grados centígrados y una máxima de aproximadamente 18 grados, con cielo brumoso o mayormente soleado y apenas 1 por ciento de probabilidad de precipitación.

En Guanaceví, el termómetro también podría descender hasta alrededor de los 0 a 1 grados durante las primeras horas, mientras que la máxima se ubicará cerca de los 25 grados.

Tamazula seguirá por encima de los 30 grados

Las Quebradas volverán a marcar el contraste.

Para Tamazula se prevé una temperatura máxima cercana a los 30 grados centígrados, con mínima alrededor de los 7 grados, cielo mayormente soleado y sin precipitación prevista.

De manera general, Durango tendrá un domingo seco, soleado y con temperaturas agradables durante la tarde, pero con mañanas frías en las regiones serranas.

En la capital, además del cambio marcado entre la mañana y la tarde, habrá que considerar las fuertes rachas de viento que podrían presentarse principalmente después del mediodía.