Clima en Durango: el jueves dará tregua en la capital, pero la lluvia seguirá presente en varias regiones

El jueves llegará a Durango con un pronóstico menos cargado para la capital, aunque el panorama no será igual en todo el estado. Entre mañanas frescas, tardes calurosas y posibilidad de tormentas en algunas regiones, el clima volverá a ser un factor a tomar en cuenta para quienes salgan de casa o tengan actividades al aire libre.

Para este jueves 23 de julio, Durango perfila una jornada de contrastes, con una capital que tendrá lapsos de sol y sin una señal fuerte de lluvia durante el día, mientras que en zonas serranas, del noroeste y de las Quebradas se mantiene la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas conforme avance la tarde.

En la ciudad de Durango, el jueves arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 15 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 30 grados. El cielo pasará de mayormente despejado a parcialmente soleado durante buena parte del día, con aumento de nubosidad hacia la tarde y noche, aunque sin una probabilidad marcada de lluvia en el desglose consultado.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 24 grados al amanecer y una máxima de hasta 37 grados centígrados por la tarde, con nubes intermitentes y lapsos de sol durante la jornada. En esta región, el calor volverá a ser el principal factor a considerar.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se espera una jornada más estable. Ahí se prevén temperaturas mínimas cercanas a los 12 grados y máximas de hasta 31 grados, con cielo mayormente soleado durante buena parte del día y nubes hacia la noche, sin una señal importante de lluvia en el pronóstico por horas.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este jueves se espera una mañana fría a fresca, con temperaturas cercanas a los 11 grados, y una tarde templada, con máximas alrededor de los 24 grados. En esta región sí aparece probabilidad de lluvias entre las 14:00 y 15:00 horas, además de mayor nubosidad durante la segunda mitad del día.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El día iniciará fresco, con temperaturas cercanas a los 15 grados, pero por la tarde alcanzará hasta 32 grados. Aunque tendrá periodos de sol durante buena parte de la jornada, hacia la noche aparecen tormentas eléctricas, principalmente entre las 20:00 y 21:00 horas.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente más caluroso. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de 22 grados y máximas de hasta 36 grados centígrados, con sol durante la mañana, pero con tormentas eléctricas durante la tarde y nuevamente por la noche.

De manera general, Durango tendrá este jueves un día con lapsos soleados en la capital, calor más fuerte en la Laguna y las Quebradas, y posibilidad de lluvia o tormenta eléctrica en zonas serranas y del noroeste. La recomendación es no confiarse de la estabilidad de la mañana, mantenerse hidratado y estar atento a cambios de cielo durante la tarde y noche.