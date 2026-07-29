Clima en Durango: el jueves trae sol para la capital, tormentas al cierre y calor de 38 grados en la Laguna

El jueves llegará a Durango con un pronóstico dividido entre regiones: la capital tendrá varias horas de sol y ambiente cálido, pero hacia la tarde y noche podrían aparecer tormentas eléctricas. En contraste, la Laguna volverá a registrar temperaturas más altas, mientras que la sierra y las Quebradas mantendrán condiciones más variables.

Para este jueves 30 de julio, Durango perfila una jornada de mañana fresca y tarde calurosa, con cambios de cielo conforme avance el día. La ciudad de Durango tendrá un inicio mayormente despejado, aunque el cierre podría venir acompañado de actividad eléctrica; en tanto, Gómez Palacio se mantendrá como una de las zonas más calurosas del estado.

En la ciudad de Durango, el jueves arrancará con temperaturas cercanas a los 17 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 32 grados. El cielo se mantendrá despejado y soleado durante la mañana, con nubes intermitentes hacia la tarde. La probabilidad de tormentas eléctricas aparece principalmente alrededor de las 17:00 horas y nuevamente hacia las 20:00 horas, por lo que el cierre del día podría cambiar.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será mucho más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 25 grados al amanecer y una máxima de hasta 38 grados centígrados por la tarde, con cielo soleado durante buena parte del día y aumento de nubosidad hacia la noche. En esta región, el calor será el principal factor a considerar.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se espera una jornada mayormente calurosa. Ahí se prevén temperaturas mínimas cercanas a los 17 grados y máximas de hasta 32 grados, con cielo mayormente despejado durante la mañana y nubes intermitentes durante la tarde y noche, sin una señal importante de lluvia en el desglose consultado.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este jueves se espera una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 14 grados, y una tarde templada, con máximas alrededor de los 22 grados. En esta región aparecen lluvias entre las 14:00 y 15:00 horas, además de chubascos hacia las 19:00 horas, por lo que será una de las zonas con mayor posibilidad de precipitación.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará fresco, con temperaturas cercanas a los 16 grados, pero por la tarde alcanzará hasta 35 grados. El cielo se mantendrá soleado durante buena parte de la jornada, con algo más de nubosidad hacia la noche.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido y variable. Ahí se estiman temperaturas mínimas cercanas a los 20 grados y máximas de hasta 33 grados centígrados, con nubosidad durante buena parte del día y tormentas eléctricas en distintos momentos, principalmente durante la tarde y noche.

La recomendación es no confiarse del cielo despejado de la mañana, mantenerse hidratado y estar atento a posibles cambios durante la tarde y noche.