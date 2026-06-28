Clima en Durango: el lunes 29 arrancará con sol, pero cerrará con tormentas en varias regiones

Con el cierre de junio ya encima, las condiciones del tiempo volverán a ser un tema a tomar en cuenta para quienes salen temprano de casa, tienen actividades al aire libre o simplemente buscan anticiparse a los cambios del clima en las distintas regiones del estado. Para este lunes, el panorama no será igual en todos los municipios.

Para este lunes 29 de junio, Durango perfila una jornada de mañanas frescas y tardes cálidas a calurosas, con una capital que tendrá varias horas de sol, pero que podría cerrar el día con tormentas eléctricas. En otras regiones, como la Laguna, el calor seguirá pegando con fuerza, mientras que en municipios serranos y del norte también aparecen señales de lluvia y actividad eléctrica durante la tarde.

En la ciudad de Durango, el lunes arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 17 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 29 grados. El cielo pasará de despejado y soleado durante buena parte del día a un ambiente más cargado al cierre de la tarde, con probabilidad de tormentas eléctricas entre las 18:00 y 20:00 horas.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo mucho más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 24 grados al amanecer y una máxima de hasta 38 grados centígrados por la tarde, con cielo mayormente soleado durante las horas de más calor y aumento de nubosidad hacia la noche.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se prevé una jornada cambiante. Ahí se esperan mínimas de alrededor de los 17 grados y máximas de hasta 29 grados, con cielo despejado por la mañana, pero con tormentas eléctricas durante la tarde.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este lunes se esperan mínimas cercanas a los 12 grados y máximas de alrededor de 21 grados, con probabilidad de lluvias desde la mañana, además de nuevos periodos de precipitación durante la tarde y noche.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 15 grados al amanecer y máximas de alrededor de 28 grados, con cielo mayormente soleado por la mañana y tormentas eléctricas a partir de media tarde.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente caluroso, aunque con más inestabilidad conforme avance la jornada. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de los 20 grados y máximas de hasta 32 grados centígrados, con tormentas eléctricas desde la mañana y nuevos episodios durante la tarde.

De manera general, Durango tendrá este lunes un día de contrastes, con una capital que lucirá estable durante varias horas, una Laguna donde el calor seguirá fuerte y municipios serranos, del norte y de las Quebradas donde el cielo podría cambiar con lluvia y tormenta eléctrica conforme avance el día. La recomendación es no confiarse del sol de la mañana, mantenerse hidratado y estar atento a posibles cambios de cielo durante la tarde y noche.