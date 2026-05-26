Clima en Durango: el miércoles llegará con contrastes entre la capital y las zonas más calurosas

Con el avance de la semana, el clima volverá a ser uno de los temas a tomar en cuenta para quienes salen temprano de casa, tienen actividades al aire libre o simplemente buscan anticiparse a los cambios de temperatura en las distintas regiones del estado. Para este miércoles, el panorama no será igual en todos los municipios.

Para este miércoles 27 de mayo, Durango perfila una jornada de mañanas frescas y tardes cálidas a calurosas, con una capital que lucirá más estable y con mayor presencia de sol que en días recientes, mientras que en la Laguna y las Quebradas seguirá dominando el ambiente más pesado. En la sierra, en cambio, persistirá el clima más fresco del estado.

En la ciudad de Durango, el miércoles arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 14 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 29 grados. El cielo se mantendrá despejado por la mañana y con nubes intermitentes hacia la tarde y noche, por lo que la capital perfila una jornada más tranquila y con menos nubosidad que la observada en días pasados.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo mucho más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 22 grados al amanecer y una máxima de hasta 36 grados centígrados por la tarde, con cielo despejado y soleado durante casi toda la jornada. Así, la Laguna volverá a colocarse entre las zonas más calurosas del estado.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se prevé una jornada estable. Ahí se esperan mínimas de alrededor de los 12 grados y máximas de hasta 29 grados, con cielo despejado y soleado durante la mayor parte del día, además de algo más de nubosidad hacia la tarde.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este miércoles se esperan mínimas cercanas a los 9 grados y máximas de alrededor de 21 grados, con una mañana de cielo más abierto y aumento de nubosidad conforme avance la tarde, aunque sin una señal clara de lluvia en el desglose consultado.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 12 grados al amanecer y máximas de alrededor de 28 grados, con cielo despejado a parcialmente soleado durante casi toda la jornada.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente más intenso del estado. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de 19 grados y máximas de hasta 35 grados centígrados, con sol durante buena parte del día y algo más de nubosidad hacia la tarde.

De manera general, Durango tendrá este miércoles un día de contrastes, con una capital más estable, una sierra fresca y regiones como la Laguna y las Quebradas donde el calor seguirá apretando con fuerza. La recomendación es no confiarse del fresco matutino, mantenerse hidratado y tomar previsiones si se va a permanecer bajo el sol durante varias horas, especialmente en los municipios con temperaturas más altas.