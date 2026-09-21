Clima en Durango: el otoño llega este martes con descenso de temperatura y tormentas en la capital

El otoño comenzará oficialmente este martes y en Durango lo hará con un ambiente que ya empieza a sentirse distinto. La capital tendrá una jornada menos calurosa, con temperaturas moderadas y posibilidad de tormentas, mientras septiembre mantiene todavía condiciones de humedad e inestabilidad.

Para este martes 22 de septiembre, la ciudad de Durango tendrá una temperatura mínima cercana a los 14 grados centígrados y una máxima alrededor de los 26 grados, por debajo de los 28 grados previstos para este lunes. El pronóstico también contempla tormentas eléctricas en algunos puntos de la zona.

Durante las primeras horas del día se espera ambiente fresco, mientras que por la tarde la temperatura subirá de forma moderada. El cielo tendrá periodos de nubosidad y las condiciones favorecerán lluvias o tormentas de distribución irregular, por lo que algunos sectores podrían registrar precipitación mientras otros permanecen únicamente nublados.

El cambio de estación ocurrirá precisamente durante la tarde. El equinoccio de septiembre será a las 18:05 horas, tiempo del centro de México, momento que marca el inicio astronómico del otoño en el hemisferio norte. En Durango, ese día el Sol saldrá alrededor de las 06:47 horas y se ocultará cerca de las 18:54 horas.

Aunque comúnmente se relaciona el inicio del otoño con una caída inmediata de las temperaturas, el cambio de estación no significa que el frío llegue de un día para otro. En Durango todavía pueden presentarse tardes cálidas durante las próximas semanas, pero gradualmente las mañanas y noches tenderán a volverse más frescas.

En otras regiones del estado el contraste seguirá siendo importante. Municipios de la Comarca Lagunera conservarán temperaturas más altas que la capital, mientras que en zonas serranas las mañanas serán considerablemente más frescas. Además, durante estos días la humedad continuará favoreciendo lluvias principalmente en regiones serranas y del oeste de Durango.

Para la capital, el dato más relevante será la disminución de la temperatura máxima respecto a jornadas anteriores y la posibilidad de tormentas. El pronóstico extendido mantiene valores cercanos a los 26 a 28 grados durante los siguientes días, acompañados de chubascos o actividad eléctrica en distintos momentos de la semana.

Así, Durango recibirá el otoño sin un cambio radical de temperatura, pero sí con una jornada más fresca, cielo variable y posibilidad de lluvia. La recomendación es considerar una prenda ligera para las primeras horas, mantenerse atento a cambios de cielo durante la tarde y tomar precauciones ante actividad eléctrica.