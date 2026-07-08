Clima en Durango: el sol dominará por horas, pero la tarde podría cerrar con tormentas

Con el avance de la semana, las condiciones del tiempo volverán a ser un tema a tomar en cuenta para quienes salen temprano de casa, tienen actividades al aire libre o simplemente buscan anticiparse a los cambios del clima en las distintas regiones del estado.

Para este jueves 9 de julio, Durango perfila una jornada de mañanas frescas y tardes templadas a cálidas, con una capital que tendrá varias horas de sol, aunque hacia el cierre del día podría registrar tormentas eléctricas. En otras regiones, como la Laguna, el calor seguirá más marcado, mientras que en municipios serranos, del norte y de las Quebradas también aparecen señales de lluvia y actividad eléctrica conforme avance la tarde.

En la ciudad de Durango, el jueves arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 14 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 26 grados. El cielo se mantendrá de parcialmente soleado a mayormente soleado durante buena parte del día, pero hacia las 18:00 horas aparece probabilidad de tormentas eléctricas, por lo que la capital perfila una jornada estable por varias horas, aunque más cambiante al cierre.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo mucho más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 20 grados al amanecer y una máxima de hasta 34 grados centígrados por la tarde, con cielo mayormente soleado durante casi toda la jornada y aumento de nubosidad durante la noche.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se prevé una jornada cambiante. Ahí se esperan mínimas de alrededor de los 16 grados y máximas de hasta 26 grados, con cielo mayormente nublado durante la mañana y tormentas eléctricas entre la tarde y la noche.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este jueves se esperan mínimas cercanas a los 11 grados y máximas de alrededor de 19 grados, con cielo nublado y lluvias a partir de las primeras horas de la tarde, además de nuevos periodos de precipitación hacia la noche.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 14 grados al amanecer y máximas de alrededor de 29 grados, con aumento de nubosidad y posibilidad de tormentas eléctricas conforme avance la tarde.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, aunque con más inestabilidad durante el día. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de los 19 grados y máximas de hasta 31 grados centígrados, con lluvias desde primeras horas de la tarde y cielo más cargado conforme avance la jornada.

De manera general, Durango tendrá este jueves un día de contrastes, con una capital estable durante varias horas, una Laguna donde el calor seguirá fuerte y municipios serranos, del norte y de las Quebradas donde el cielo podría cambiar con lluvia y tormenta eléctrica conforme avance el día. La recomendación es no confiarse del sol de la mañana, mantenerse hidratado y estar atento a posibles cambios de cielo durante la tarde y noche.