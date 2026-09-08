Clima en Durango: este es el pronóstico para este miércoles 9 de septiembre

De acuerdo con el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas máximas han comenzado a disminuir en prácticamente todo el estado de Durango, pero, ¿seguirán las lluvias?, esto dice el pronóstico.

Durante las últimas horas, Ocampo registró la temperatura más elevada, con 39 grados centígrados, mientras que en Cuencamé y Tamazula el termómetro alcanzó los 35 grados.

En Lerdo y Santiago Papasquiaro se registraron máximas de 33 grados; en Topia e Indé, de 32; en San Bernardo, de 31, y en Nuevo Ideal y la ciudad de Durango, de 30 grados.

Por la mañana del martes, la temperatura mínima fue de cinco grados en San Bernardo; 12 en Hidalgo; 13 en Vicente Guerrero; 14 en Nuevo Ideal, y 15 grados en Canatlán, Santiago Papasquiaro, Poanas y la ciudad de Durango.

En cuanto a las precipitaciones, Canatlán registró lluvias importantes. En la cabecera municipal se acumularon nueve milímetros, mientras que en las inmediaciones de la presa Caboraca se reportaron 42 milímetros.

En Súchil se acumularon 17 milímetros y en Vicente Guerrero, ocho, mientras que en los alrededores de la presa Guadalupe Victoria se registraron 10 milímetros. El resto de los municipios presentó precipitaciones menores.

¿Cómo será el clima este 9 de septiembre?

Para este miércoles se prevén menores condiciones para la presencia de lluvias, aunque todavía podrían registrarse precipitaciones de mediana intensidad en los municipios de Pueblo Nuevo y Mezquital.

En la ciudad de Durango se espera una mañana soleada, mientras que durante la tarde y noche habrá algunos periodos de nubosidad, con probabilidades mínimas de lluvias ligeras.

La temperatura podría alcanzar 14 grados durante la mañana, 27 por la tarde y 16 durante la noche, con rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.