Clima en Durango: ¿Frío y lluvias? Esto dice el pronóstico para el sábado 24 de octubre

La comunidad de La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, registró una temperatura de dos grados bajo cero la mañana del viernes, con lo que se presentaron las primeras temperaturas negativas de la temporada en Durango. Además, se prevé la llegada del tercer frente frío al estado durante el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en La Rosilla y en las zonas más altas de la sierra de Guanaceví se registraron las primeras temperaturas bajo cero de la temporada.

En la sierra del municipio de Durango, la comunidad de Navíos reportó 3.5 grados centígrados, mientras que en San Bernardo el termómetro marcó cinco grados; en Poanas, ocho; en Hidalgo, nueve, y en la ciudad de Durango , nueve grados centígrados.

Víctor Hugo Randeles, titular del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Conagua, informó que el tercer frente frío ya ingresaba al país por Sonora y se esperaba que llegara a Durango durante el fin de semana.

Sin embargo, señaló que no se prevé un descenso tan pronunciado de las temperaturas como el registrado con el segundo frente frío, aunque el ambiente podría mantenerse fresco en la región de Valles y Llanos, mientras que en la sierra y el norte del estado se esperan temperaturas más bajas.

¿Cómo estará el clima en Durango este sábado 24 de octubre?

Para este sábado, el pronóstico de la Conagua contempla lluvias ligeras en gran parte de la entidad. En la ciudad de Durango existe una probabilidad mínima de lloviznas durante la tarde , con cielo mayormente nublado.

En cuanto a las temperaturas para la capital, se esperan alrededor de 12 grados centígrados por la mañana, una máxima de 30 grados por la tarde y 15 grados durante la noche, además de rachas de viento de hasta 20 kilómetros por hora.

Por otra parte, Randeles señaló que a principios de la próxima semana podrían registrarse algunas lluvias en Durango debido a la influencia del huracán Vance, aunque precisó que será necesario mantenerse atentos a su trayectoria y evolución.