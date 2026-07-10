Clima en Durango: ¿habrá lluvias en la capital este 11 de julio?, esto dice la Conagua

Las temperaturas descenderán ligeramente este sábado en Durango, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Habrá lluvias en Durango este 11 de julio?

El reporte meteorológico señala que en la ciudad de Durango predominará un cielo mayormente nublado, con posibilidad de lluvias ligeras durante la tarde y noche.

Las temperaturas serán ligeramente inferiores a las registradas en los últimos días. Se espera una mínima de 12 grados por la mañana, una máxima de 28 por la tarde y alrededor de 15 grados durante la noche. Asimismo, se pronostican rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.

Para la zona serrana se prevén lluvias moderadas, principalmente desde Guanaceví hasta Pueblo Nuevo, mientras que para el resto del estado se esperan precipitaciones ligeras y de manera esporádica.

Así estuvieron las temperaturas este viernes 10 de julio

Respecto a las temperaturas registradas la mañana del viernes, la mínima fue de 6.5 grados en La Rosilla, municipio de Guanaceví; siete en San Bernardo; 10 en Hidalgo; 11 en Guadalupe Victoria; 13 en Nuevo Ideal y Poanas; 14 en Tepehuanes y Vicente Guerrero, y 16 grados en Santiago Papasquiaro y la ciudad de Durango.

En los municipios con temperaturas más elevadas durante la mañana se registraron 17 grados en Canatlán; 18 en Cuencamé e Indé; 21 en Lerdo; 22 en Topia y 24 grados en Tamazula.