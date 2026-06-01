Clima en Durango: ¿habrá lluvias este 2 de junio?

De acuerdo con el reporte climatológico emitido por el Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, las altas temperaturas continuarán presentes en la entidad.

¿Cómo será el clima en Durango este 2 de junio?

Para este martes se pronostican lluvias ligeras de hasta cinco milímetros en la mayor parte del territorio estatal. Sin embargo, el reporte no contempla precipitaciones para los municipios serranos de Tamazula, Guanaceví, Topia, Canelas, Otáez, Santiago Papasquiaro y Tepehuanes.

En la ciudad de Durango se espera un día mayormente soleado, con incremento de nubosidad durante la tarde y noche, condición que podría favorecer la ocurrencia de lluvias ligeras.

Las temperaturas en la capital alcanzarían una mínima de 17 grados centígrados y una máxima de 33 grados, mientras que por la noche se esperan alrededor de 21 grados. Además, no se prevén vientos significativos, ya que las rachas más intensas apenas alcanzarían los 20 kilómetros por hora, lo que podría generar una sensación térmica más bochornosa.

Así fue el registro de temperaturas este 1 de junio

Durante la mañana del lunes primero de junio no se registraron temperaturas bajo cero en el estado. La más baja fue de cuatro grados centígrados en San Bernardo, mientras que en Navíos, en la zona serrana del municipio de Durango, se reportaron nueve grados.

Otras temperaturas mínimas registradas fueron de 10 grados en El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo; 10 grados en Hidalgo; 11.5 grados en Súchil; y 12 grados en Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero y la región sur del municipio de Durango. En las zonas centro y oriente del estado se reportaron 12.5 grados.

Destaca el caso de Topia, donde la temperatura mínima fue de 23.5 grados centígrados, mientras que en Tamazula descendió únicamente hasta los 22 grados.

En cuanto a las temperaturas máximas, los valores más altos se registraron en Tamazula, con 44 grados centígrados; Santiago Papasquiaro, con 40; Topia, con 39; e Indé, con 37 grados. Cuencamé y la ciudad de Durango alcanzaron los 35 grados, mientras que Lerdo, Poanas y Tepehuanes registraron máximas de 34 grados centígrados.