Clima en Durango: ¿Habrá lluvias este 3 de junio?, esto dice la Conagua

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, en gran parte del estado prevalecerá una importante cobertura nubosa, condición que favorecerá una disminución de las temperaturas vespertinas.

¿Cómo será el clima en Durango este 3 de junio de 2026?

En la capital duranguense se espera una temperatura matutina de 17 grados centígrados, una máxima de apenas 29 grados y una mínima nocturna cercana a los 20 grados. Asimismo, se pronostican vientos con rachas máximas de 20 kilómetros por hora.

El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día. Aunque existe probabilidad de precipitaciones en distintos momentos de la jornada, la mayor posibilidad de lluvia se concentra durante la noche del miércoles, con condiciones para que las precipitaciones continúen durante la madrugada y las primeras horas del jueves.

En cuanto a las temperaturas mínimas registradas la mañana del martes, La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, reportó 4.5 grados centígrados bajo cero, mientras que Topia registró una mínima de 27 grados, lo que representó un contraste superior a los 31 grados entre distintas regiones de la entidad.

Otras temperaturas mínimas registradas fueron de 16.9 grados en la ciudad de Durango, 16 grados en Poanas y Ocampo, y 22 grados en Tamazula y Lerdo.