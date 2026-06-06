Clima en Durango: ¿Habrá lluvias este domingo 7 de junio?, esto dice la Conagua

Para la tarde y noche hoy sábado en Durango, se prevén precipitaciones ligeras en municipios de la zona serrana, el centro del estado y la región Lagunera. Pero, ¿cómo será el clima para este domingo?

De acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, durante la tarde y noche de este sábado se presentarán rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Asimismo, existe probabilidad de lluvias ligeras en municipios serranos como Santiago Papasquiaro, Guanaceví, Tepehuanes, San Dimas y Pueblo Nuevo; en la región centro, en Nazas, Francisco I. Madero y Pánuco de Coronado; así como en la Comarca Lagunera, principalmente en Lerdo, Gómez Palacio, Cuencamé y Simón Bolívar.

¿Cómo será el clima para el domingo 7 de junio en Durango?

Para este domingo, las condiciones de lluvia podrían extenderse a municipios como Pueblo Nuevo, Mezquital, Súchil, Vicente Guerrero, Cuencamé, San Dimas, Nazas, Rodeo y Guanaceví.

En la ciudad de Durango no se contempla la presencia de precipitaciones; sin embargo, se espera abundante nubosidad. La temperatura mínima será de 16 grados centígrados, la máxima alcanzará los 32 grados y 23 la nocturna, y se registrarán vientos moderados con rachas de hasta 20 kilómetros por hora.

Estas fueron las temperaturas del sábado por la mañana

La mañana de este sábado, la temperatura más baja del estado se reportó en La Rosilla, municipio de Guanaceví, con 4.5 grados bajo cero. También se registraron dos grados en Navíos, en la sierra del municipio de Durango, y cuatro grados en San Bernardo, al norte de la entidad.

Por otro lado, las temperaturas mínimas más elevadas se presentaron en Tamazula, con 24 grados; Topia, con 23; Cuencamé, con 19; Lerdo, con 18; e Indé y Guadalupe Victoria, con 16 grados. En la ciudad de Durango la mínima fue de 15.4 grados.

Tamazula alcanzó los 43 grados el 5 de junio

Respecto a las temperaturas máximas, Tamazula volvió a encabezar los registros con 43 grados centígrados, seguido de Topia con 37; Santiago Papasquiaro con 36; Cuencamé con 35; Lerdo con 33; Súchil con 32; y la ciudad de Durango con 31.8 grados.