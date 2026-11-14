Clima en Durango: ¿habrá lluvias para este domingo 15 de noviembre?

Las bajas temperaturas se hicieron presentes en Durango este sábado por la mañana, con 3.5 grados bajo cero en el municipio de San Bernardo; 2.5 grados bajo cero en La Rosilla, municipio de Guanaceví, y un grado bajo cero en Navíos, en la zona serrana del municipio de Durango.

En Canatlán se reportaron cuatro grados centígrados; cinco en Poanas; seis en Santiago Papasquiaro; siete en Hidalgo, Vicente Guerrero y la ciudad de Durango; 11 en Lerdo y Guadalupe Victoria, y 13 en Cuencamé.

Por otra parte, las temperaturas máximas de las últimas horas alcanzaron los 35 grados centígrados en Tamazula; 31 en Topia y Ocampo; 29 en Santiago Papasquiaro; 28 en Cuencamé y Súchil; 26 en Poanas; 25 en Lerdo, Hidalgo y Guadalupe Victoria, y 24 en la ciudad de Durango.

¿Cómo será el clima para este domingo 15 de noviembre en Durango?

Para este domingo no existen condiciones para el registro de precipitaciones en el estado de Durango, por lo que se espera una jornada mayormente soleada, aunque con temperaturas frías durante las primeras horas del día, principalmente en las regiones serranas.

Mientras tanto, se mantiene la expectativa por el ingreso de un nuevo frente frío, que aparentemente permanece estacionado entre California y Baja California.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este domingo se prevé cielo despejado en gran parte del territorio estatal, aunque persistirán condiciones de frío e incluso temperaturas bajo cero en algunas localidades.

En la ciudad de Durango, al igual que en el resto de la entidad, no existen condiciones para lluvias y se espera cielo despejado, con temperaturas de seis grados centígrados por la mañana, 26 durante la tarde y 12 por la noche. El viento será ligero, con rachas máximas de 15 kilómetros por hora.