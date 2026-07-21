Clima en Durango HOY martes 21 de julio: ¿te tocará lluvia si vas a la Feria?

Las condiciones del clima para este martes 21 de julio seguirán marcadas por la presencia del monzón mexicano, fenómeno que continuará favoreciendo el desarrollo de lluvias en el noroeste del país. ¿Qué condiciones se esperan en México, y específicamente Durango? Esto indica el pronóstico.

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el monzón mexicano permanecerá sobre el noroeste de México e interactuará con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de condiciones de inestabilidad atmosférica, lo que favorecerá lluvias de distinta intensidad en gran parte del país.

Para este martes, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en zonas del este y noreste de Sonora, el oeste y noroeste de Chihuahua, así como en el sur de Michoacán y el suroeste y la costa de Guerrero. Además, se esperan lluvias fuertes en el sur de Jalisco, Colima, el suroeste del Estado de México y el sur de Chiapas.

El pronóstico contempla lluvias con intervalos de chubascos en Durango, al igual que en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El SMN advirtió que todas las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y en zonas del noroeste, occidente y centro del país, existe posibilidad de caída de granizo.

Asimismo, se prevén lluvias aisladas en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tabasco.

En cuanto a las temperaturas, continuará el ambiente cálido a caluroso durante la tarde en gran parte del país, mientras que en el norte de México persistirá el calor muy intenso, con condiciones extremas en el noreste de Baja California, donde se esperan los valores más elevados.

Pronóstico para el estado de Durango

Para este martes se espera un ambiente con cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día en el estado de Durango, con probabilidad de lluvias y chubascos, principalmente durante la tarde, aunque no se descartan precipitaciones desde las primeras horas de la jornada en algunas zonas.

De acuerdo con el SMN, se pronostican intervalos de chubascos con acumulados de entre 5 y 25 milímetros. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante la mañana predominará un ambiente fresco en gran parte del estado, con temperaturas frías en zonas serranas. Conforme avance el día, el ambiente se tornará cálido a caluroso, especialmente en el este y oeste de la entidad.

En Durango, las temperaturas máximas oscilarán entre los 35 y 40 grados centígrados, por lo que el calor continuará presente a pesar de la probabilidad de lluvias.

Respecto al viento, se esperan corrientes de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en distintas regiones del estado.

Clima en la ciudad de Durango

Este martes continúa la Feria de Durango, y el reporte del SMN señal la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 14 y los 15 grados centígrados.

Este martes, el termómetro subirá más que en días anteriores, pues se prevé que alcance una temperatura máxima de entre 29 y 31 grados, entre las 15:00 y las 16:00 horas.

Se prevé que este martes el cielo se mantenga despejado hasta alrededor de las 17:00 horas, y después pasará a estar parcialmente nublado, con probabilidad de que se registren lluvias a partir de las 18:00 horas. Sin embargo, este martes las precipitaciones no serán de consideración.

En cuanto al viento, se prevé que tenga velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 21 km/h.