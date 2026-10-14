Clima en Durango: jueves con 27 grados y tormentas aisladas antes de un descenso de temperatura

El jueves llegará a Durango con una jornada todavía templada en la capital, pero con condiciones variables conforme avance el día. Aunque se esperan lapsos de sol durante la mañana, el pronóstico mantiene posibilidad de tormentas eléctricas aisladas durante la tarde.

Para este jueves 15 de octubre, la ciudad de Durango tendrá una temperatura mínima cercana a los 14 grados centígrados y una máxima de alrededor de 27 grados, con cielo parcialmente soleado y aumento de nubosidad durante la segunda mitad de la jornada.

Durante las primeras horas se espera ambiente fresco, especialmente al amanecer. Conforme avance la mañana, la temperatura comenzará a subir y durante la tarde se alcanzarán los valores más altos del día.

Sin embargo, el pronóstico mantiene alrededor de 55 por ciento de probabilidad de precipitación, con tormentas eléctricas aisladas en algunos sectores de la zona. Esto significa que la lluvia podría presentarse de manera irregular, sin afectar necesariamente a toda la ciudad.

El jueves también será previo a un cambio más notorio en las temperaturas. Para el viernes 16, el mismo pronóstico reduce la máxima a alrededor de 24 grados, mientras que durante el fin de semana podrían presentarse valores todavía más bajos.

La Laguna seguirá más cálida

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, el jueves será considerablemente más cálido. Para Gómez Palacio se prevé una máxima cercana a los 33 grados centígrados y una mínima alrededor de los 21 grados, por lo que el contraste con la capital seguirá siendo importante.

En otros puntos de la región lagunera se esperan condiciones mayormente soleadas durante el día, aunque algunos modelos colocan aumento de nubosidad y posibilidad de tormenta durante la noche.

La sierra mantendrá temperaturas más bajas

En la zona serrana, particularmente en El Salto, continuará el ambiente más fresco. El pronóstico coloca la máxima alrededor de los 21 grados centígrados, con mínima cercana a los 11 grados, además de posibilidad de lluvias breves durante la mañana.

Hacia el norte y noroeste del estado también se mantendrán mañanas frescas y tardes templadas, mientras que en regiones de las Quebradas persistirá un ambiente más cálido.

De manera general, Durango tendrá este jueves una jornada de transición: la capital conservará temperaturas templadas, pero con tormentas aisladas, la Laguna seguirá más cálida y la sierra mantendrá condiciones considerablemente más frescas.

La recomendación será salir con una prenda ligera durante la mañana, mantenerse atento a cambios de cielo durante la tarde y considerar paraguas si se tienen actividades al aire libre.