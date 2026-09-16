Clima en Durango: jueves con pronóstico de 30 grados y pocas señales de lluvia en la capital

Después de varios días en los que las lluvias y los cambios de cielo han formado parte del pronóstico, este jueves podría presentarse un panorama más estable en la ciudad de Durango. La temperatura volverá a subir durante la tarde y el sol tendrá mayor presencia, aunque todavía conviene no descartar por completo algún cambio al cierre de la jornada.

Para este jueves 17 de septiembre, la capital duranguense perfila una mañana fresca y una tarde considerablemente más cálida. Los distintos pronósticos consultados ubican la temperatura máxima alrededor de los 28 a 30 grados centígrados, mientras que la mínima se moverá entre los 13 y 14 grados.

Durante la mañana se espera cielo de parcialmente soleado a mayormente despejado, con incremento gradual de la temperatura conforme avance el día. Para la tarde, el termómetro alcanzará su punto más alto y la nubosidad podría aumentar en algunos momentos.

En cuanto a la lluvia, el escenario para la ciudad luce menos cargado que en jornadas anteriores. WeatherBug anticipa un jueves mayormente soleado y Meteored mantiene una probabilidad baja de precipitación; otro modelo consultado coloca la posibilidad de lluvias ligeras hacia las primeras horas de la noche. Por ello, la señal dominante para la capital es de un día mayormente seco, aunque no puede descartarse completamente alguna precipitación aislada.

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, continuará el ambiente más caluroso. Para Gómez Palacio se prevé una máxima cercana a los 34 grados centígrados, con cielo despejado y prácticamente sin señal de lluvia durante la jornada.

En municipios del norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se anticipa un jueves cálido. El pronóstico disponible coloca temperaturas cercanas a los 29 grados durante el día y alrededor de 13 grados durante la noche, además de viento con rachas que podrían superar los 30 kilómetros por hora.

La zona serrana mantendrá temperaturas considerablemente menores que las de la capital y La Laguna. Septiembre sigue siendo uno de los meses con mayor presencia de precipitación en regiones como El Salto, por lo que quienes se desplacen hacia carreteras serranas deberán mantenerse atentos a cambios rápidos de nubosidad y reducción de visibilidad.

A nivel estatal, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia el monzón mexicano y otros sistemas que continúan favoreciendo precipitaciones principalmente hacia el oeste de Durango. Para este miércoles 16, el organismo señaló lluvias fuertes en esa zona del estado, acompañadas potencialmente de descargas eléctricas y rachas de viento, un patrón que todavía conviene seguir durante los próximos días.

De manera general, el jueves ofrecerá un respiro en la ciudad de Durango, con más horas de sol, una máxima nuevamente cercana a los 30 grados y menor señal de lluvia. La Laguna conservará temperaturas más elevadas, mientras que en regiones serranas será importante continuar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.