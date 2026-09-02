Clima en Durango: ¿jueves con sol o lluvia en la capital? Esto se espera

El jueves llegará a Durango con una jornada que iniciará mayormente despejada en la capital, pero que podría cambiar hacia la tarde y noche. Durante buena parte del día se esperan lapsos de sol y ambiente cálido, aunque el pronóstico vuelve a colocar tormentas eléctricas antes del cierre.

Para este jueves 3 de septiembre, Durango tendrá un día con mañana fresca, tarde cálida y lluvia más puntual en algunas regiones del estado. La ciudad de Durango alcanzará una máxima cercana a los 29 grados, mientras que la Comarca Lagunera se mantendrá como una de las zonas más calurosas, con valores de hasta 34 grados. En Tamazula y Guanaceví también aparecen tormentas durante la tarde-noche.

En la ciudad de Durango, el jueves arrancará con temperaturas cercanas a los 15 grados centígrados durante las primeras horas. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará alrededor de los 29 grados, con cielo mayormente soleado durante la mañana y parte del mediodía. Sin embargo, el pronóstico marca tormentas eléctricas hacia las 17:00 horas y nuevamente entre las 21:00 y 22:00 horas, por lo que el cierre del día podría venir acompañado de lluvia.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será más caluroso. El día iniciará con temperaturas cercanas a los 23 grados, mientras que por la tarde alcanzará hasta 34 grados centígrados. En esta región se esperan condiciones soleadas durante prácticamente toda la jornada, sin señal importante de lluvia en el desglose consultado.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, se prevé una mañana fresca y una tarde cálida. Las temperaturas rondarán entre los 16 y 27 grados centígrados, con nubes intermitentes al amanecer y mayor presencia de sol hacia el mediodía. En esta zona aparecen tormentas eléctricas entre las 14:00 y 15:00 horas, antes de un cierre parcialmente nublado.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este jueves se espera una mínima cercana a los 12 grados y una máxima de alrededor de 21 grados centígrados. Ahí se prevé una mañana con lapsos de sol, pero el pronóstico marca lluvias entre las 17:00 y 18:00 horas, además de otro episodio hacia las 22:00 horas.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará con temperaturas cercanas a los 14 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 30 grados. En esta región se esperan varias horas de sol, aunque también aparecen tormentas eléctricas hacia las 17:00 y 18:00 horas, así como nueva actividad entre las 21:00 y 22:00 horas.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, con mínimas cercanas a los 20 grados y máximas de hasta 31 grados centígrados. Aunque se espera sol durante la mañana, el pronóstico marca tormentas eléctricas entre las 14:00 y 15:00 horas, además de nuevos episodios entre las 19:00 y 20:00 horas.

De manera general, Durango tendrá este jueves una jornada con varias horas de sol en la capital y calor más marcado en la Laguna, pero con lluvias o tormentas en distintos puntos durante la tarde y noche. La recomendación es no confiarse del cielo despejado de la mañana, mantenerse hidratado durante las horas de más calor y revisar el pronóstico si se sale por la tarde o se viaja hacia zonas serranas.