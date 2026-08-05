Clima en Durango: jueves pronóstico de tormentas en la capital y calor de 35 grados en la Laguna

El jueves llegará a Durango con una jornada que podría arrancar tranquila en la capital, pero no necesariamente terminar igual. Aunque durante buena parte del día se esperan nubes intermitentes y lapsos de sol, el pronóstico vuelve a colocar tormentas eléctricas hacia la tarde y noche.

Para este jueves 6 de agosto, Durango tendrá un día con mañana fresca, tarde cálida y cambios de cielo conforme avance la jornada. La ciudad de Durango alcanzará una máxima cercana a los 29 grados, mientras que en la Comarca Lagunera el termómetro subirá más, con valores de hasta 35 grados. En la sierra y las Quebradas también aparece señal de lluvia o tormenta durante la segunda mitad del día.

En la ciudad de Durango, el jueves arrancará con temperaturas cercanas a los 15 grados centígrados durante las primeras horas. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará alrededor de los 29 grados, con cielo mayormente nublado durante la mañana y algunos lapsos parcialmente soleados después del mediodía. El pronóstico marca tormentas eléctricas hacia las 18:00, 20:00 y 23:00 horas, por lo que el cierre del día podría venir acompañado de lluvia.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será más caluroso. El día iniciará con temperaturas cercanas a los 22 grados, mientras que por la tarde alcanzará hasta 35 grados centígrados. Aunque se esperan varias horas de sol durante la mañana y el mediodía, también aparece señal de tormentas eléctricas entre las 14:00 y 15:00 horas, antes de una noche más despejada.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, se prevé una jornada con mañana fresca y tarde cálida. Las temperaturas rondarán entre los 16 y 28 grados centígrados, con cielo mayormente soleado durante la primera mitad del día, pero con tormentas eléctricas entre las 15:00 y 16:00 horas, además de chubascos hacia las 20:00 y 21:00 horas.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este jueves se espera una mínima cercana a los 12 grados y una máxima de alrededor de 22 grados centígrados. En esta región, la lluvia aparece desde la tarde, con chubascos entre las 13:00 y 14:00 horas, además de un nuevo episodio hacia las 17:00 horas.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará con temperaturas cercanas a los 14 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 30 grados. Ahí se prevé una primera parte del día con más sol, pero también tormentas eléctricas hacia las 14:00, 15:00 y 20:00 horas.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, con mínimas cercanas a los 21 grados y máximas de hasta 33 grados centígrados. El pronóstico marca tormentas eléctricas durante la madrugada y nuevamente entre las 14:00 y 15:00 horas, antes de un cierre mayormente nublado.

De manera general, Durango tendrá este jueves una jornada con calor moderado en la capital, temperaturas más altas en la Laguna y Tamazula, además de lluvias o tormentas en varias regiones durante la tarde y noche. La recomendación es no confiarse de los lapsos de sol, cargar paraguas si se sale por la tarde y manejar con precaución en zonas serranas o tramos donde pueda presentarse lluvia.