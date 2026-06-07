Clima en Durango: la capital cerrará con posible lluvia, pero otras regiones seguirán bajo calor fuerte

Con el arranque de una nueva semana, las condiciones del tiempo volverán a ser un tema a tomar en cuenta para quienes salen temprano de casa, tienen actividades al aire libre o simplemente buscan anticiparse a los cambios de temperatura en las distintas regiones del estado. Para este lunes, el panorama no será igual en todos los municipios.

Para este lunes 8 de junio, Durango perfila una jornada de mañanas frescas y tardes cálidas a calurosas, con una capital que tendrá ambiente estable durante buena parte del día, pero con señal de chubascos por la noche. A nivel estatal, Conagua Durango reportó para este domingo lluvias ligeras y aisladas en Pueblo Nuevo y la sierra, mientras que el SMN mantiene para Durango lluvias aisladas dentro del pronóstico general.

En la ciudad de Durango, el lunes arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 15 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 31 grados. El cielo pasará de parcialmente nublado y con bruma por la mañana a nublado durante la tarde, y para la noche aparece probabilidad de chubascos entre las 20:00 y 21:00 horas, por lo que la capital perfila una jornada cambiante al cierre del día.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo mucho más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 23 grados al amanecer y una máxima de hasta 37 grados centígrados por la tarde, con cielo entre parcialmente soleado, nubes intermitentes y mayor nubosidad hacia la noche. Así, la Laguna volverá a colocarse entre las zonas más calurosas del estado.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se prevé una jornada estable, aunque con aumento de nubosidad hacia la tarde. Ahí se esperan mínimas de alrededor de los 14 grados y máximas de hasta 32 grados, con sol por la mañana y cielo más cargado al cierre del día.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este lunes se esperan mínimas cercanas a los 11 grados y máximas de alrededor de 24 grados, con bruma y sol en la primera mitad del día, pero con chubascos hacia las 17:00 horas y nuevamente por la noche.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 15 grados al amanecer y máximas de alrededor de 34 grados, con cielo despejado por la mañana y más nubosidad a partir de la tarde.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente más intenso del estado. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de los 20 grados y máximas de hasta 35 grados centígrados, con sol durante buena parte del día y aumento de nubes hacia la noche.

De manera general, Durango tendrá este lunes un día de contrastes, con una capital que cerrará con posible lluvia, una sierra más fresca y regiones como la Laguna, Guanaceví y Tamazula donde el calor seguirá apretando con fuerza. La recomendación es no confiarse del fresco matutino, mantenerse hidratado y estar atento a cambios de cielo hacia la tarde y noche, sobre todo en la capital y municipios serranos.