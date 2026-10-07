Clima en Durango: la capital tendrá un jueves más templado y con baja probabilidad de lluvia

Después de varios días marcados por ambiente fresco, nubosidad y lluvias, el panorama comenzará a cambiar este jueves en la ciudad de Durango. El pronóstico apunta a una jornada con mayor presencia de sol, temperaturas ligeramente más altas y pocas probabilidades de precipitación.

Para este jueves 8 de octubre, la capital tendrá una temperatura mínima cercana a los 12 grados centígrados y una máxima de alrededor de 26 grados, con cielo entre parcialmente soleado y mayormente despejado durante buena parte de la jornada.

Durante las primeras horas del día todavía se sentirá ambiente fresco, especialmente al amanecer, por lo que una prenda ligera seguirá siendo recomendable para quienes salgan temprano. Conforme avance la mañana, el termómetro comenzará a subir y la sensación será más templada hacia el mediodía y primeras horas de la tarde.

En cuanto a la lluvia, el escenario cambia de manera importante respecto a días recientes. El pronóstico consultado coloca la probabilidad de precipitación en apenas 10 por ciento, por lo que la señal dominante es de un jueves mayormente seco para la capital.

La Laguna recuperará temperatura

En la Comarca Lagunera, municipios como Gómez Palacio y Lerdo tendrán un ambiente más cálido. Para Gómez Palacio, el pronóstico marca una máxima cercana a los 29 grados centígrados y una mínima alrededor de los 18 grados, con abundante presencia de sol y una probabilidad de lluvia cercana al 9 por ciento.

Esto representa también una recuperación respecto a los días más frescos que se registraron al inicio de octubre, cuando la región tuvo temperaturas considerablemente menores a las habituales.

La sierra seguirá mucho más fresca

En la zona serrana, particularmente en El Salto, continuará el ambiente más frío. Para este jueves se prevé una máxima cercana a los 20 grados centígrados y una mínima alrededor de los 8 grados, por lo que el contraste con la capital y la Laguna será notable desde las primeras horas.

A nivel estatal, Durango viene de varios días con lluvias importantes. Durante el inicio de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional mantuvo al estado dentro de las zonas con precipitaciones fuertes y muy fuertes, principalmente en regiones del norte, oeste y sur; sin embargo, para la capital el panorama de este jueves luce considerablemente más estable.

De manera general, el jueves traerá una tregua de lluvia para Durango capital, con más horas de sol y un ligero repunte de temperatura. Aun así, las mañanas seguirán siendo frescas, especialmente en la sierra, donde el termómetro podría acercarse a valores de un solo dígito.