Clima en Durango: la capital tendrá un respiro, pero otras regiones seguirán bajo calor intenso

Con el avance de la semana, las condiciones del tiempo volverán a colocarse entre los temas a tomar en cuenta para quienes salen temprano de casa, tienen actividades al aire libre o simplemente buscan anticiparse a los cambios de temperatura en las distintas regiones del estado. Para este martes, el panorama no será igual en todos los municipios.

Para este martes 26 de mayo, Durango perfila una jornada de contrastes entre regiones, con una capital de ambiente más templado y bastante nubosidad, mientras que en la Laguna y las Quebradas seguirá dominando el calor. Además, un pronóstico oficial del SMN para el periodo del 26 al 27 de mayo ubica a Durango entre las entidades con chubascos y también con temperaturas máximas de 35 a 40 grados en parte del estado.

En la ciudad de Durango, el martes arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 16 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 28 grados. El cielo se mantendrá nublado durante buena parte del día, con una jornada menos intensa que la observada en otras regiones del estado.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo mucho más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 24 grados al amanecer y una máxima de hasta 32 grados centígrados por la tarde, con cielo mayormente nublado por la mañana y algo más de apertura de sol conforme avance el día. Así, la Laguna volverá a colocarse entre las zonas más calurosas del estado.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se prevé una jornada estable, aunque con abundante nubosidad en las primeras horas. Ahí se esperan mínimas de alrededor de los 15 a 16 grados y máximas de hasta 27 grados, con cielo nublado durante gran parte del día y apertura de sol hacia la tarde y noche.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este martes se esperan mínimas cercanas a los 11 grados y máximas de alrededor de 21 grados, con cielo nublado prácticamente durante toda la jornada, por lo que seguirá siendo una de las regiones con menor temperatura.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 16 grados al amanecer y máximas de alrededor de 27 grados, con cielo mayormente nublado al inicio del día y más sol conforme avance la tarde.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente más intenso del estado. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de 22 a 23 grados y máximas de hasta 31 grados centígrados, con cielo nublado por la mañana y mayores periodos de sol durante la tarde, además de calor persistente en las horas centrales del día.

De manera general, Durango tendrá este martes un día de contrastes, con una capital más nublada, una sierra fresca y regiones como la Laguna y las Quebradas donde el calor seguirá apretando. La recomendación es no confiarse del fresco matutino, mantenerse hidratado y tomar previsiones si se va a permanecer bajo el sol durante varias horas, especialmente en los municipios con temperaturas más altas.