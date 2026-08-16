Clima en Durango: ¿lloverá este lunes 17 de agosto en la capital? Esto dice el pronóstico

El arranque de semana llegará a Durango con una jornada que no será completamente seca para la capital. Aunque durante la mañana y el mediodía se esperan lapsos de sol y ambiente cálido, el pronóstico marca un cambio hacia la tarde, cuando podrían presentarse tormentas eléctricas.

Para este lunes 17 de agosto, Durango tendrá un día con mañana fresca, tarde cálida y lluvias en varias regiones del estado. La ciudad de Durango alcanzará una máxima cercana a los 29 grados, mientras que la Comarca Lagunera volverá a registrar calor más fuerte, con valores de hasta 35 grados. En la sierra, el norte y las Quebradas también aparecen chubascos o tormentas durante la segunda mitad del día.

En la ciudad de Durango, el lunes arrancará con temperaturas cercanas a los 16 grados centígrados durante las primeras horas. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará alrededor de los 29 grados, con cielo mayormente soleado durante la mañana y parte del mediodía. Sin embargo, el pronóstico marca tormentas eléctricas hacia las 17:00 y 18:00 horas, antes de un cierre mayormente nublado.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será más pesado. El día iniciará con temperaturas cercanas a los 22 grados, mientras que por la tarde alcanzará hasta 35 grados centígrados. En esta región se esperan varias horas de sol y nubes intermitentes, pero también aparecen tormentas eléctricas hacia las 21:00 y 22:00 horas.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, se prevé una jornada fresca por la mañana y cálida durante la tarde. Las temperaturas rondarán entre los 16 y 28 grados centígrados, con sol durante parte del día y aumento de nubosidad después del mediodía. En esta región aparecen tormentas eléctricas entre las 15:00 y 16:00 horas, además de nueva actividad hacia las 20:00 y 21:00 horas.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este lunes se espera una mínima cercana a los 13 grados y una máxima de alrededor de 22 grados centígrados. El cielo tendrá lapsos soleados durante la mañana, pero la lluvia aparece por la tarde, con episodios alrededor de las 14:00 y 17:00 horas.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará con temperaturas cercanas a los 13 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 26 grados. Ahí se prevén tormentas eléctricas hacia las 14:00, 15:00, 17:00 y 20:00 horas, por lo que será una de las zonas con mayor señal de lluvia durante la jornada.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente caluroso, con mínimas cercanas a los 22 grados y máximas de hasta 35 grados centígrados. Aunque habrá sol durante la mañana, el pronóstico marca tormentas eléctricas hacia las 13:00 y 14:00 horas, así como nueva actividad entre las 19:00 y 20:00 horas.

De manera general, Durango iniciará la semana con calor moderado en la capital, temperaturas más altas en la Laguna y Tamazula, además de lluvias o tormentas en varias regiones durante la tarde y noche. La recomendación es no confiarse del sol de la mañana, cargar paraguas si se sale por la tarde y manejar con precaución en zonas serranas o tramos donde pueda presentarse lluvia.