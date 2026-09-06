Clima en Durango: ¿lloverá este lunes en la capital o solo bajará la temperatura?

El inicio de semana llegará a Durango con una jornada fresca durante la mañana y con posibilidad de lluvia hacia la segunda mitad del día. Aunque en la capital se esperan lapsos de sol antes del mediodía, el pronóstico marca chubascos y actividad eléctrica conforme avance la tarde.

Para este lunes 7 de septiembre, Durango tendrá un día con mañana fresca, tarde templada a cálida y lluvias en distintas regiones del estado. La ciudad de Durango alcanzará una máxima cercana a los 28 grados, mientras que la Comarca Lagunera se mantendrá más calurosa, con valores de hasta 32 grados. En la sierra, el norte y las Quebradas también aparecen chubascos o tormentas en diferentes momentos del día.

En la ciudad de Durango, el lunes arrancará con temperaturas cercanas a los 15 grados centígrados durante las primeras horas. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará alrededor de los 28 grados, con cielo mayormente soleado durante la mañana y aumento de nubosidad después del mediodía. El pronóstico marca chubascos hacia las 14:00 y 17:00 horas, además de tormentas eléctricas alrededor de las 20:00 horas, por lo que el cierre del día podría venir acompañado de lluvia.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será más caluroso. El día iniciará con temperaturas cercanas a los 22 grados, mientras que por la tarde alcanzará alrededor de los 32 grados centígrados. En esta región se esperan varias horas de sol, aunque también aparece señal de tormentas eléctricas hacia las 18:00 horas y nuevamente cerca de las 21:00 horas.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, se prevé una mañana fresca y una tarde cálida. Las temperaturas rondarán entre los 14 y 27 grados centígrados, con nubosidad durante las primeras horas y más sol hacia el mediodía. En esta zona aparecen tormentas eléctricas hacia las 14:00 y 17:00 horas, además de nueva actividad cerca de las 23:00 horas.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este lunes se espera una mínima cercana a los 10 grados y una máxima de alrededor de 21 grados centígrados. Ahí se prevén chubascos entre las 14:00 y 15:00 horas, además de lluvias hacia las 17:00, 19:00 y 20:00 horas.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará con temperaturas cercanas a los 14 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 24 grados. En esta región se esperan lluvias hacia las 14:00 y 17:00 horas, además de tormentas eléctricas durante la noche, principalmente cerca de las 20:00 y 23:00 horas.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, con mínimas cercanas a los 19 grados y máximas de hasta 31 grados centígrados. Aunque la mañana será mayormente soleada, el pronóstico marca tormentas eléctricas hacia las 18:00 horas y nuevamente alrededor de las 21:00 horas.

De manera general, Durango iniciará la semana con temperaturas moderadas en la capital, calor todavía presente en La Laguna y las Quebradas, además de lluvias o tormentas en distintos puntos durante la tarde y noche. La recomendación es no confiarse de los lapsos de sol, cargar paraguas si se sale después del mediodía y manejar con precaución en zonas serranas o tramos donde pueda presentarse lluvia.