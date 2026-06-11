Clima en Durango: Lluvias fuertes para la zona serrana; persiste el calor en el estado

Se prevén lluvias de hasta 50 milímetros en la zona serrana del estado durante este viernes, mientras que en el resto de la entidad las precipitaciones serían ligeras. A pesar de ello, las temperaturas elevadas continuarán en gran parte del territorio duranguense.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Departamento de Meteorología e Hidrología de la Conagua Durango, existe alta probabilidad de lluvias en toda la franja serrana, donde podrían registrarse precipitaciones fuertes de hasta 50 milímetros, principalmente en los municipios de Tepehuanes y Guanaceví.

Para el resto del estado se esperan lluvias ligeras, con acumulados de hasta cinco milímetros. En el caso de la ciudad de Durango, las precipitaciones podrían presentarse durante el transcurso de la mañana.

En la capital del estado se pronostica una mañana nublada y una tarde soleada, con una temperatura mínima de 17 grados centígrados, una máxima de 36 y una temperatura nocturna cercana a los 24 grados. Asimismo, se prevén rachas de viento de hasta 25 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas mínimas registradas durante la mañana del jueves, La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, reportó 7.5 grados centígrados; San Bernardo registró 10.5 grados y la ciudad de Durango 16.5 grados.

Por otro lado, persistieron las mañanas cálidas en algunas regiones del estado. Cuencamé y Tamazula registraron mínimas de 26 grados; Lerdo alcanzó 23 grados, mientras que el municipio de Indé reportó 22 grados centígrados, confirmando la presencia de temperaturas matutinas elevadas.

Respecto a las temperaturas máximas, pese a las precipitaciones registradas en algunas zonas, continúan alcanzándose valores cercanos a los 40 grados. Santiago Papasquiaro encabezó la lista con 40 grados centígrados; Cuencamé reportó 37; Tamazula, 36.5; Lerdo y Ocampo, 36; Indé y Súchil, 34; la ciudad de Durango, 33.8; y Poanas y Topia registraron 33 grados.