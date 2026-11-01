Clima en Durango: lunes caluroso en la capital; noviembre arranca con máxima cercana a los 30 grados

El inicio de semana mantendrá en Durango un panorama poco invernal. Aunque las primeras horas seguirán siendo frescas, el termómetro subirá con rapidez y la capital podría acercarse nuevamente a los 30 grados durante la tarde.

Para este lunes 2 de noviembre, la ciudad de Durango tendrá una temperatura mínima cercana a los 11 grados centígrados, mientras que la máxima rondará los 29 grados.

Durante la madrugada y el amanecer se esperan temperaturas bajas, con sensación térmica cercana a los 10 grados en algunos momentos. Sin embargo, conforme avance la mañana, el ambiente cambiará de manera importante y hacia el mediodía se alcanzarán valores por arriba de los 24 grados.

El cielo tendrá alternancia de nubes y claros durante buena parte del día, aunque también se esperan periodos amplios de sol.

¿Lloverá este lunes en la capital?

El panorama apunta nuevamente a una jornada seca.

Los modelos consultados mantienen una probabilidad de precipitación prácticamente nula, con valores de entre 0 y 2 por ciento, por lo que no se esperan lluvias significativas durante el lunes.

El viento será de ligero a moderado, principalmente del suroeste, con rachas que podrían rondar los 25 kilómetros por hora.

La Laguna volverá a superar los 30 grados

En la Comarca Lagunera, el calor será todavía más marcado.

Para Gómez Palacio se espera una temperatura máxima cercana a los 30 o 31 grados centígrados y una mínima alrededor de los 16 grados, con cielo entre despejado y parcialmente nublado y sin lluvia prevista.

La región tendrá así uno de los ambientes más cálidos del estado durante la tarde.

Santiago Papasquiaro también rozará los 30 grados

En el norte del estado, Santiago Papasquiaro también tendrá una jornada bastante templada.

Los pronósticos colocan la máxima entre los 28 y 30 grados centígrados, mientras que la mínima rondará los 10 u 11 grados.

La mañana seguirá siendo fresca, pero la diferencia con las temperaturas de la tarde será considerable.

La sierra tendrá mañanas frescas, pero tardes templadas

En la zona serrana, particularmente en El Salto, se prevén temperaturas cercanas a los 7 u 8 grados como mínima y alrededor de los 23 grados como máxima, con cielo entre nubes y sol y una probabilidad de lluvia mínima.

En Guanaceví, el termómetro podría moverse entre aproximadamente 10 y 27 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones importantes.

Tamazula seguirá por encima de los 30 grados

El ambiente más cálido volverá a concentrarse en las Quebradas.

Para Tamazula se esperan temperaturas de alrededor de 33 grados como máxima y cerca de 19 a 20 grados como mínima, con cielo parcialmente nublado y sin lluvia significativa.

De manera general, Durango comenzará la semana con condiciones estables, mañanas frescas y tardes bastante más cálidas.

En la capital, la diferencia entre el amanecer y la tarde podría superar los 15 grados, por lo que una chamarra será útil al salir temprano, aunque probablemente terminará sobrando unas horas después.