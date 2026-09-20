Clima en Durango: lunes con 28 grados en la capital y tormentas nuevamente en el pronóstico

El inicio de semana llegará a Durango con temperaturas moderadas en la capital y un cielo que podría cambiar conforme avance la jornada. Aunque la mañana se perfila fresca y con periodos de nubosidad, el pronóstico mantiene posibilidad de tormentas para distintos momentos del día.

Para este lunes 21 de septiembre, la ciudad de Durango tendrá una temperatura mínima cercana a los 15 grados centígrados, mientras que la máxima rondará los 28 grados. El panorama general apunta a una jornada con nubosidad variable y condiciones para tormentas eléctricas en algunos puntos de la zona.

Durante las primeras horas del día se espera ambiente fresco, especialmente antes del amanecer y durante el inicio de actividades. Conforme avance la mañana, la temperatura comenzará a subir y podría alcanzar sus valores más altos entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

El pronóstico disponible para la capital señala tormentas eléctricas en partes del área, por lo que no se descartan lluvias de corta duración acompañadas de actividad eléctrica. La distribución de estas precipitaciones puede ser irregular, por lo que algunos sectores podrían registrar lluvia mientras otros permanecen únicamente nublados.

Además, se prevé presencia de viento moderado durante algunos periodos. Meteored señala para la zona de Victoria de Durango rachas que podrían acercarse a los 34 kilómetros por hora, principalmente durante la tarde, otro factor a considerar si se presentan tormentas.

En la Comarca Lagunera, municipios como Gómez Palacio y Lerdo continuarán con un ambiente más caluroso que la capital. Durante estos días, la región mantiene temperaturas considerablemente más altas, acompañadas de cielo variable y una menor sensación de fresco durante las primeras horas.

Hacia el norte y la zona serrana, el contraste térmico será más marcado, con mañanas y noches frescas. En municipios como El Salto, las temperaturas suelen mantenerse por debajo de las registradas en la capital, además de que las condiciones de nubosidad y lluvia pueden cambiar con rapidez en zonas montañosas.

El pronóstico para los siguientes días mantiene un patrón similar en la ciudad de Durango: temperaturas máximas alrededor de los 26 a 28 grados y posibilidad de tormentas o chubascos durante buena parte de la semana. Por ello, la lluvia todavía no parece despedirse de la capital con la llegada de la segunda mitad de septiembre.

Para este lunes, la recomendación es considerar una prenda ligera para las primeras horas, mantenerse atento a los cambios de cielo durante la tarde y tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas, especialmente si se realizan actividades al aire libre o traslados por carretera.