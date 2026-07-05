Clima en Durango: lunes con calor moderado en la capital y tormentas en varias regiones del estado

Con el arranque de una nueva semana, las condiciones del tiempo volverán a ser un tema a tomar en cuenta para quienes salen temprano de casa, tienen actividades al aire libre o simplemente buscan anticiparse a los cambios del clima en las distintas regiones del estado.

Para este lunes 6 de julio, Durango perfila una jornada de mañanas frescas y tardes templadas a cálidas, con una capital que tendrá varias horas de sol, pero que podría cerrar el día con tormentas eléctricas. En otras regiones, como la Laguna, el calor seguirá más intenso, mientras que en municipios serranos, del norte y de las Quebradas también aparecen señales de lluvia y actividad eléctrica conforme avance la tarde.

En la ciudad de Durango, el lunes arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 15 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 28 grados. El cielo pasará de nubes y claros en las primeras horas a un ambiente más soleado al mediodía, pero hacia la tarde-noche aparece probabilidad de tormentas eléctricas, especialmente alrededor de las 18:00 horas y de nuevo por la noche.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo mucho más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 24 grados al amanecer y una máxima de hasta 35 grados centígrados por la tarde, con cielo parcialmente soleado durante buena parte del día y sin una señal importante de lluvia en el desglose consultado.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se prevé una jornada cambiante. Ahí se esperan mínimas de alrededor de los 15 grados y máximas de hasta 28 grados, con aumento de nubosidad hacia la tarde y tormentas eléctricas entre media tarde y la noche.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este lunes se esperan mínimas cercanas a los 12 grados y máximas de alrededor de 22 grados, con cielo mayormente nublado y chubascos desde primeras horas de la tarde, además de nuevos periodos de lluvia hacia la noche.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 15 grados al amanecer y máximas de alrededor de 31 grados, con sol en buena parte del día, pero con tormentas eléctricas por la tarde y noche.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, aunque con más inestabilidad conforme avance la jornada. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de los 21 grados y máximas de hasta 32 grados centígrados, con tormentas eléctricas por la tarde y un cielo más cargado hacia la noche.

De manera general, Durango tendrá este lunes un día de contrastes, con una capital que lucirá estable durante varias horas, una Laguna donde el calor seguirá fuerte y municipios serranos, del norte y de las Quebradas donde el cielo podría cambiar con lluvia y tormenta eléctrica conforme avance el día. La recomendación es no confiarse del sol de la mañana, mantenerse hidratado y estar atento a posibles cambios de cielo durante la tarde y noche.