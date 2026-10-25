Clima en Durango: lunes con descenso de temperatura y regreso de lluvias en la capital

El inicio de semana traerá un nuevo cambio para Durango capital. Después de un domingo relativamente templado, este lunes 26 de octubre se espera una disminución de temperatura, mayor presencia de nubosidad y nuevamente condiciones para tormentas durante la tarde.

Para la ciudad de Durango, el pronóstico coloca la temperatura mínima alrededor de los 11 a 12 grados centígrados, mientras que la máxima se moverá cerca de los 22 a 23 grados, varios grados por debajo de lo registrado durante el fin de semana.

Durante las primeras horas se mantendrá el ambiente fresco, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado. Conforme avance la mañana, la temperatura aumentará de manera moderada, aunque sin alcanzar los valores cercanos a los 30 grados registrados durante algunos días recientes.

Hacia la tarde aumentará la posibilidad de precipitación. Los modelos consultados contemplan tormentas o chubascos vespertinos, con probabilidades de lluvia de alrededor del 50 por ciento para la capital. Durante la noche también podrían mantenerse tormentas durante las primeras horas.

También podría llover en La Laguna

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, continuará un ambiente más cálido que en la capital, aunque también aparece lluvia en el pronóstico.

Para Gómez Palacio se prevé una temperatura máxima cercana a los 29 grados centígrados y una mínima alrededor de los 16 grados, con periodos de sol durante la mañana y posibilidad de chubascos y tormentas por la tarde.

La probabilidad de precipitación ronda el 65 por ciento, por lo que el lunes podría romper también con las jornadas más secas que había registrado la región durante los últimos días.

Más fresco en Santiago Papasquiaro

En el norte del estado, Santiago Papasquiaro tendrá también una disminución de temperatura. El termómetro podría mantenerse entre aproximadamente los 8 y 22 grados centígrados, con una mañana considerablemente fresca y una tarde templada.

En esta región, la diferencia entre las primeras horas y la tarde volverá a ser marcada, especialmente conforme octubre entra en sus últimos días.

El Salto podría bajar hasta los 7 grados

En la zona serrana, particularmente en El Salto, se esperan las temperaturas más bajas. El pronóstico contempla una mínima cercana a los 7 grados centígrados y una máxima de apenas 18 grados.

Además del frío, en distintas zonas serranas se mantienen condiciones de nubosidad y posibilidad de precipitación, por lo que quienes circulen por carretera deberán tomar precauciones ante pavimento mojado o reducción de visibilidad.

Tamazula seguirá por encima de los 30 grados

El contraste volverá a encontrarse en las Quebradas. Para Tamazula se prevé una temperatura máxima cercana a los 33 grados centígrados, con mínima alrededor de los 16 grados.

Así, mientras la capital y la sierra tendrán un lunes más fresco, esta región conservará un ambiente considerablemente más cálido.

De manera general, Durango iniciará la semana con descenso de temperatura en la capital, regreso de tormentas durante la tarde y mañanas frías en la zona serrana. La Laguna seguirá más cálida, aunque también tendrá posibilidad de lluvia, mientras las Quebradas conservarán temperaturas superiores a los 30 grados.

Para quienes salgan temprano en la capital será recomendable una chamarra ligera; por la tarde convendrá también considerar paraguas y mantenerse atentos a posibles tormentas.