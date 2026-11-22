Durango comenzará la semana con condiciones relativamente estables, aunque nuevamente con una diferencia marcada entre las temperaturas de las primeras horas y las que se registrarán durante la tarde. Para este lunes 23 de noviembre no se anticipa un cambio brusco en el tiempo para la capital, pero sí una jornada con nubes y periodos de sol.

En la ciudad de Durango, los pronósticos colocan la temperatura mínima entre los 6 y 10 grados centígrados, dependiendo del modelo consultado, mientras que la máxima se mantendrá alrededor de los 23 a 24 grados.

El ambiente será fresco durante la madrugada y el amanecer, pero conforme avance la mañana la temperatura comenzará a subir hasta alcanzar sus valores más altos durante las primeras horas de la tarde.

El cielo permanecerá entre parcialmente nublado y con periodos de sol, sin que por ahora se observe una señal importante de precipitación.

¿Lloverá este lunes en la capital?

Los diferentes modelos coinciden en que la posibilidad de lluvia será baja. AccuWeather coloca apenas 1 por ciento de probabilidad de precipitación, mientras otros pronósticos elevan ligeramente ese porcentaje, pero con acumulados mínimos. Esto significa que no se perfila una jornada lluviosa para la ciudad y, de presentarse alguna precipitación, sería aislada y de corta duración.

También se espera viento ligero del oeste y suroeste, sin rachas especialmente fuertes.

La Laguna tendrá un lunes más fresco

En la Comarca Lagunera, principalmente en Gómez Palacio y Lerdo, se espera una disminución de temperatura respecto al domingo.

Para Gómez Palacio, los modelos colocan la máxima entre los 22 y 24 grados centígrados, con mínima cercana a los 11 o 12 grados. El cielo tendrá nubes y claros, y la posibilidad de lluvia será prácticamente nula.

De esta manera, la región tendrá una tarde considerablemente más fresca que las registradas durante buena parte de noviembre.

Santiago Papasquiaro amanecerá con frío

En Santiago Papasquiaro, las primeras horas volverán a sentirse frías.

El termómetro podría bajar hasta aproximadamente los 3 a 6 grados centígrados, mientras que por la tarde alcanzará alrededor de los 23 grados.

El cielo será de parcialmente soleado a mayormente nublado, pero sin precipitaciones importantes previstas.

La sierra se acercará a los cero grados

En la zona serrana se encontrarán nuevamente las temperaturas más bajas.

Para El Salto se prevé una mínima cercana a los 2 grados centígrados y una máxima de aproximadamente 18 grados, con una combinación de nubes y periodos de sol.

En puntos más elevados de la Sierra Madre Occidental no se descartan temperaturas todavía menores durante las primeras horas, por lo que el frío será el principal factor a considerar.

Tamazula seguirá con ambiente cálido

El contraste se mantendrá en las Quebradas, donde las temperaturas serán considerablemente más altas.

Para Tamazula se esperan máximas cercanas a los 30 o 31 grados centígrados, con una mañana mucho más templada que en la capital y la región serrana.

De manera general, Durango iniciará la semana con mañanas frías, tardes templadas y poca probabilidad de lluvia en buena parte del estado.

En la capital, una chamarra seguirá siendo necesaria al salir temprano, aunque probablemente termine sobrando conforme avance el lunes y el termómetro se acerque nuevamente a los 24 grados.