Clima en Durango: lunes con pronóstico de nubosidad para la capital y con lluvia antes de cerrar la tarde

El arranque de semana llegará a Durango con un pronóstico menos caluroso para la capital, pero no completamente seco. Aunque durante el mediodía podrían abrirse algunos lapsos de sol, el cielo se cargará nuevamente hacia la tarde y la lluvia volverá a aparecer en el cierre del día.

Para este lunes 10 de agosto, Durango perfila una jornada con mañana fresca, tarde templada y cambios de cielo conforme avancen las horas. En la ciudad de Durango la temperatura máxima rondará los 27 grados, mientras que en la Laguna el calor será más marcado, con valores de hasta 34 grados. En la sierra y las Quebradas también se mantienen condiciones para lluvias y tormentas.

En la ciudad de Durango, el lunes arrancará con ambiente fresco, con temperaturas cercanas a los 14 grados centígrados durante las primeras horas. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará alrededor de los 27 grados, con cielo mayormente nublado durante buena parte del día. El pronóstico marca tormenta eléctrica hacia las 16:00 horas y chubascos alrededor de las 23:00 horas, por lo que el inicio de semana podría cerrar con lluvia.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será más caluroso. El día iniciará con temperaturas cercanas a los 21 grados, mientras que por la tarde alcanzará hasta 34 grados centígrados. En esta región se esperan nubes intermitentes y periodos parcialmente soleados, pero sin señal importante de lluvia en el desglose consultado.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, se prevé una jornada fresca por la mañana y templada a cálida durante la tarde. Las temperaturas rondarán entre los 14 y 26 grados centígrados, con cielo mayormente nublado y tormentas eléctricas entre las 13:00 y 14:00 horas, además de nueva actividad hacia las 20:00 y 21:00 horas.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este lunes se espera una mínima cercana a los 10 grados y una máxima de alrededor de 21 grados centígrados. El cielo permanecerá nublado durante buena parte de la jornada, con lluvias hacia las 14:00 y 17:00 horas, además de chubascos durante la noche.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará con temperaturas cercanas a los 12 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 29 grados. Ahí se prevén tormentas eléctricas hacia las 14:00 y 15:00 horas, así como nueva actividad entre las 20:00 y 21:00 horas.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, con mínimas cercanas a los 20 grados y máximas de hasta 33 grados centígrados. El pronóstico marca tormentas eléctricas hacia las 14:00 y 16:00 horas, además de nuevos episodios durante la noche, principalmente entre las 20:00 y 21:00 horas.

De manera general, Durango iniciará la semana con un lunes más cargado de nubosidad, temperaturas moderadas en la capital y lluvias en varias regiones durante la tarde y noche. La recomendación es no confiarse de los lapsos de sol, cargar paraguas si se sale por la tarde y manejar con precaución en zonas serranas o tramos donde pueda presentarse lluvia.