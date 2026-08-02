Clima en Durango: lunes con pronóstico de tormentas vespertinas para la capital

El inicio de semana llegará a Durango con un pronóstico más cargado de nubosidad y lluvias en varias regiones del estado. Después de un domingo con condiciones inestables, el lunes mantendrá posibilidad de tormentas eléctricas en la capital, así como chubascos en municipios del norte, la sierra y las Quebradas.

Para este lunes 3 de agosto, Durango perfila una jornada con mañana fresca, tarde templada a cálida y lluvias hacia la segunda mitad del día. La capital no tendrá un lunes completamente seco, mientras que la Laguna conservará temperaturas más altas, aunque también con posibilidad de chubascos y tormentas al cierre del día.

En la ciudad de Durango, el lunes arrancará con ambiente fresco, con temperaturas cercanas a los 15 grados centígrados durante las primeras horas. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará alrededor de los 26 grados, con periodos de sol al mediodía, pero también con aumento de nubosidad. El pronóstico marca tormentas eléctricas alrededor de las 14:00 y 17:00 horas, además de nueva actividad hacia las 20:00 horas, por lo que el cierre del día podría venir acompañado de lluvia.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será más caluroso. El día iniciará con temperaturas cercanas a los 21 grados y por la tarde alcanzará hasta 32 grados centígrados. Aunque se esperan varias horas de sol, también aparece señal de chubascos hacia las 17:00 horas y tormentas eléctricas durante la noche, principalmente entre las 22:00 y 23:00 horas.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se prevé un lunes con condiciones variables. Las temperaturas rondarán entre los 15 y 26 grados centígrados, con nubosidad durante la mañana, algo de sol hacia el mediodía y tormentas eléctricas entre las 13:00 y 14:00 horas, además de nueva actividad hacia la noche.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este lunes se espera una mínima cercana a los 11 grados y una máxima de alrededor de 19 grados centígrados. En esta región, la lluvia aparece de forma más constante durante la tarde, con episodios entre las 13:00 y 17:00 horas, además de nuevos chubascos hacia la noche.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará con temperaturas cercanas a los 14 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 30 grados. Ahí se prevén tormentas eléctricas hacia las 13:00 y 14:00 horas, además de nueva actividad entre las 19:00 y 20:00 horas.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, con mínimas cercanas a los 20 grados y máximas de hasta 28 grados centígrados. El pronóstico marca tormentas eléctricas desde la tarde, principalmente entre las 13:00 y 14:00 horas, así como nuevos episodios hacia las 17:00, 19:00 y 20:00 horas.

De manera general, Durango iniciará la semana con un lunes más nublado y lluvioso en varias zonas. La capital tendrá temperaturas más moderadas, pero con tormentas durante la tarde; la Laguna mantendrá calor, aunque con lluvia hacia el cierre del día; mientras que la sierra y las Quebradas seguirán como regiones con mayor actividad de chubascos y tormentas. La recomendación es no confiarse de los lapsos de sol, llevar paraguas si se sale por la tarde y manejar con precaución en tramos serranos.