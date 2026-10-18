Clima en Durango: lunes con recuperación de temperatura; capital volverá a rondar los 26 grados

El inicio de semana traerá un cambio en las condiciones para Durango capital. Después del ambiente frío y nublado que marcó buena parte del fin de semana, este lunes 19 de octubre se espera una recuperación de temperatura, con una tarde más templada y mayor presencia de sol.

Para la ciudad de Durango, el pronóstico coloca la temperatura mínima alrededor de los 11 grados centígrados, mientras que la máxima podría alcanzar aproximadamente los 26 grados, lo que representaría un aumento importante respecto a las jornadas más frías del sábado y domingo.

Durante las primeras horas del día todavía se sentirá ambiente fresco, especialmente antes del amanecer y al comenzar las actividades. Conforme avance la mañana, la temperatura comenzará a subir y la sensación será considerablemente más agradable hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde.

El cielo tendrá periodos de nubosidad y lapsos de sol, mientras que el ambiente será más estable que durante las jornadas recientes. Aun así, octubre mantiene condiciones variables, por lo que no conviene descartar por completo cambios de cielo hacia la tarde.

La Laguna también recuperará temperatura

En la Comarca Lagunera, especialmente en Gómez Palacio y Lerdo, el lunes también traerá un repunte del termómetro.

Para Gómez Palacio, el pronóstico coloca una máxima cercana a los 26 grados centígrados y una mínima de alrededor de 16 grados, después de un fin de semana considerablemente más fresco para una región que habitualmente registra las temperaturas más altas del estado.

Aunque seguirá siendo un lunes relativamente templado para La Laguna, el aumento respecto a sábado y domingo será perceptible durante la tarde.

La sierra seguirá con mañanas frías

En la zona serrana, particularmente en El Salto, el contraste continuará siendo marcado. Para este lunes se prevé una temperatura mínima cercana a los 8 grados centígrados y una máxima alrededor de los 22 grados.

Así, quienes circulen temprano por regiones serranas todavía encontrarán ambiente frío, mientras que por la tarde las condiciones serán más templadas.

En municipios del norte y noroeste también se mantendrá una diferencia importante entre las temperaturas de la mañana y las de la tarde, un comportamiento cada vez más habitual conforme avanza octubre.

El panorama regional seguirá además bajo vigilancia debido a los sistemas meteorológicos que han afectado al país durante los últimos días. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene seguimiento al huracán Trudy, actualmente frente a las costas del Pacífico mexicano, así como al frente frío número 2, sistemas que han provocado lluvias importantes y descensos de temperatura en distintas regiones del territorio nacional.

De manera general, Durango iniciará la semana con una recuperación gradual de temperatura, especialmente durante la tarde. La capital volverá a rondar valores cercanos a los 26 grados, la Laguna comenzará también a templarse y las zonas serranas mantendrán las mañanas más frías.

Para quienes salgan temprano, seguirá siendo recomendable una chamarra ligera, aunque durante la tarde probablemente ya no sea necesaria en la capital.