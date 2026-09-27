Clima en Durango: lunes con regreso del calor; capital podría alcanzar los 31 grados

El inicio de semana llegará a Durango con un repunte de temperatura en la capital, donde el termómetro volverá a superar los 30 grados. Aunque la mañana se mantendrá fresca, durante la tarde se espera un ambiente más caluroso y condiciones variables en el cielo.

Para este lunes 28 de septiembre, la ciudad de Durango tendrá una temperatura mínima cercana a los 16 grados centígrados y una máxima de alrededor de 31 grados, una de las más altas previstas para los últimos días del mes. El pronóstico mantiene además posibilidad de tormentas en algunos puntos de la zona, aunque otros modelos colocan una probabilidad baja de precipitación.

Durante las primeras horas del lunes se espera ambiente fresco, con cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado. Conforme avance la mañana, la temperatura comenzará a subir hasta alcanzar sus valores máximos durante la tarde.

La posibilidad de lluvia será uno de los puntos a seguir. Mientras el pronóstico general contempla tormentas eléctricas en partes del área, otro de los modelos consultados mantiene una probabilidad de precipitación cercana al 5 por ciento para la capital. Esto apunta a lluvias muy localizadas, en caso de presentarse.

La Laguna seguirá más caliente

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio, el calor será todavía más marcado. Para este lunes se prevén temperaturas cercanas a los 34 grados durante la tarde, con mínimas alrededor de los 24 grados, por lo que desde las primeras horas el ambiente será considerablemente más cálido que en la capital.

En el norte y centro del estado, municipios como Santiago Papasquiaro también tendrán una tarde cálida. El pronóstico sitúa la máxima alrededor de los 29 grados centígrados y la mínima cerca de los 16 grados, manteniéndose el contraste entre el fresco de la mañana y las temperaturas de la tarde.

La sierra mantendrá mañanas mucho más frescas

El escenario será diferente en la zona serrana. Para El Salto se prevé una temperatura máxima cercana a los 23 grados centígrados y una mínima de aproximadamente 13 grados, manteniéndose como una de las regiones más frescas del estado.

En las Quebradas, municipios como Tamazula mantendrán un ambiente más cálido y húmedo, con abundante nubosidad durante distintos momentos del día. Las condiciones en esa región pueden favorecer cambios rápidos en el cielo, por lo que será importante mantenerse atento a actualizaciones del pronóstico.

De manera general, Durango iniciará la última semana de septiembre con un repunte del calor en la capital, temperaturas más altas en La Laguna y mañanas considerablemente más frescas en la sierra.

Para quienes salgan temprano, todavía será útil una prenda ligera, pero durante la tarde la recomendación será mantenerse hidratado y evitar exposiciones prolongadas al sol. También convendrá seguir la evolución del cielo ante la posibilidad de precipitaciones aisladas.