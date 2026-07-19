Clima en Durango: lunes de cielo cambiante, calor en La Laguna y tormentas al cierre del día

El inicio de semana llegará a Durango con un panorama que no será igual en todas las regiones del estado. Entre mañanas frescas, tardes cálidas y probabilidad de lluvias en distintos puntos, el clima volverá a ser un factor a tomar en cuenta para quienes salen temprano, tienen actividades al aire libre o planean traslados por carretera.

Para este lunes 20 de julio, Durango perfila una jornada de contrastes, con una capital que tendrá varias horas de cielo parcialmente soleado, aunque hacia la tarde y noche podrían presentarse tormentas eléctricas. En la Laguna se mantendrá el ambiente más caluroso, mientras que en municipios serranos, del norte y de las Quebradas también aparece posibilidad de lluvia durante la segunda mitad del día.

En la ciudad de Durango, el lunes arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 16 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 29 grados. El cielo pasará de parcialmente nublado a parcialmente soleado durante buena parte del día; sin embargo, hacia las 18:00 horas y nuevamente entre las 20:00 y 21:00 horas aparece probabilidad de tormentas eléctricas, por lo que el cierre de la jornada podría ser más inestable.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 24 grados al amanecer y una máxima de hasta 35 grados centígrados por la tarde, con cielo nublado durante la mañana y nubes intermitentes en las horas de mayor calor. A diferencia de otras regiones, no aparece una señal importante de lluvia para la jornada.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se prevé un lunes variable. Ahí se esperan mínimas de alrededor de 16 grados y máximas de hasta 28 grados, con más sol hacia la mañana y el mediodía, pero con probabilidad de tormentas eléctricas durante la tarde, principalmente entre las 14:00 y 15:00 horas, además de nuevos episodios hacia la noche.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este lunes se esperan mínimas cercanas a los 12 grados y máximas de alrededor de 22 grados, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y chubascos durante la tarde, especialmente entre las 14:00 y 17:00 horas, además de nuevos intervalos hacia la noche.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 14 grados al amanecer y máximas de alrededor de 24 grados, con cielo mayormente nublado al inicio del día, algo de sol hacia el mediodía y tormentas eléctricas entre la tarde y noche.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, aunque también con posibilidad de lluvia. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de 20 grados y máximas de hasta 32 grados centígrados, con periodos de sol durante la mañana y lluvias o chubascos hacia la tarde y noche.

De manera general, Durango tendrá este lunes un día de cielo cambiante, con una capital que podría cerrar con tormentas, una Laguna donde el calor seguirá presente y municipios serranos donde se mantendrá la probabilidad de lluvia. La recomendación es no confiarse de la estabilidad de la mañana, mantenerse hidratado y estar atento a cambios de cielo durante la tarde y noche.