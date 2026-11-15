Clima en Durango: ¿lunes frío o templado? Así cambiará la temperatura en la capital

Durango comenzará la semana con condiciones estables y prácticamente sin señales de lluvia, aunque las primeras horas del lunes volverán a sentirse frías en la capital y en buena parte de las regiones serranas.

Para este lunes 16 de noviembre, la ciudad de Durango tendrá una temperatura mínima cercana a los 7 grados centígrados, mientras que la máxima alcanzará aproximadamente los 24 grados.

La mañana comenzará con cielo mayormente despejado y ambiente frío. Alrededor de las 8:00 horas el termómetro rondará los 8 grados, con una sensación térmica que podría acercarse a los 5 grados en algunos momentos.

Conforme avance la jornada, la temperatura aumentará de forma considerable hasta alcanzar sus valores más altos alrededor de las 16:00 horas.

¿Lloverá este lunes en Durango?

El panorama apunta a una jornada seca.

Los pronósticos no contemplan precipitaciones importantes para la capital y prevén cielo principalmente soleado durante buena parte del lunes.

El viento tampoco será especialmente fuerte. Se esperan corrientes principalmente del oeste, con rachas que podrían alcanzar alrededor de 22 kilómetros por hora durante la tarde.

Así, el principal factor a considerar será el amplio contraste térmico entre el amanecer y las horas más cálidas del día.

Gómez Palacio llegará a los 27 grados

En la Comarca Lagunera, el lunes será más cálido.

Para Gómez Palacio se espera una temperatura mínima cercana a los 11 grados centígrados y una máxima alrededor de los 27 grados, con cielo despejado y soleado.

Aunque aparece una ligera probabilidad de precipitación en algunos modelos, no se esperan acumulados de lluvia, por lo que el panorama también será esencialmente seco.

Santiago Papasquiaro tendrá mañana fresca

En Santiago Papasquiaro, el termómetro podría bajar hasta aproximadamente los 9 grados durante las primeras horas, mientras que por la tarde alcanzará cerca de los 24 grados.

El cielo permanecerá despejado o mayormente soleado y tampoco se esperan lluvias importantes.

El Salto podría bajar a 5 grados

Las temperaturas más bajas volverán a presentarse en la zona serrana.

Para El Salto se prevé una mínima de entre 5 y 6 grados centígrados, mientras que la máxima podría alcanzar aproximadamente los 21 grados.

El cielo tendrá mayor presencia de nubosidad que en la capital, pero la probabilidad de lluvia se mantiene baja.

En Guanaceví, el ambiente también será frío durante la mañana. Los diferentes modelos colocan las mínimas entre aproximadamente 5 y 10 grados, con máximas de entre 21 y 24 grados y condiciones mayormente secas.

Tamazula seguirá con calor

En las Quebradas, el contraste volverá a ser considerable.

Para Tamazula se esperan temperaturas máximas de alrededor de los 32 a 33 grados centígrados, mientras que la mínima se ubicará entre los 15 y 17 grados.

El cielo permanecerá principalmente soleado y no se esperan precipitaciones durante la jornada.

De manera general, Durango iniciará la semana con tiempo seco, abundante sol y un marcado contraste entre las temperaturas de la mañana y la tarde.

En la capital, una chamarra será necesaria durante las primeras horas, aunque probablemente termine sobrando conforme avance el lunes y el termómetro se acerque nuevamente a los 24 grados.