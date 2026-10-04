Clima en Durango: lunes lluvioso y con fuerte descenso de temperatura en la capital

El inicio de semana llegará a Durango con un panorama mucho más fresco que el registrado durante los últimos días de septiembre. Para este lunes 5 de octubre, la capital tendrá temperaturas considerablemente más bajas y nuevamente aparece una alta probabilidad de lluvia durante la jornada.

Los modelos consultados colocan a la ciudad de Durango con temperaturas mínimas cercanas a los 16 grados centígrados y máximas de apenas 20 a 21 grados, muy por debajo de los valores superiores a 30 grados que todavía se registraban hace una semana.

Además del descenso térmico, el pronóstico mantiene presencia de lluvia ligera durante distintos momentos del lunes, con cielo mayormente nublado y viento del noreste. Algunos modelos elevan la probabilidad de precipitación hasta el 100 por ciento, aunque los acumulados previstos serían considerablemente menores a los registrados durante los episodios más intensos de los últimos días.

El cambio ocurre después de un fin de semana marcado por lluvias y alta humedad en la capital, por lo que será importante mantener precaución en calles y zonas donde todavía existan encharcamientos, así como en vialidades cercanas a arroyos o puntos de escurrimiento.

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, el lunes será más templado de lo habitual. Para Gómez Palacio se prevé una máxima cercana a los 26 grados y una mínima alrededor de los 19 grados, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia relativamente baja.

El contraste será todavía mayor hacia la zona serrana. En El Salto, el termómetro podría mantenerse alrededor de los 19 grados como máxima, con mínimas cercanas a los 11 grados y un cielo predominantemente nublado. Durante las primeras horas, la probabilidad de precipitación se mantendrá presente, aunque con valores moderados.

En las Quebradas, municipios como Tamazula conservarán temperaturas más altas. El pronóstico coloca máximas cercanas a los 35 grados, con ambiente húmedo, cielo cubierto y posibilidad de chubascos durante distintos momentos del día.

A nivel estatal, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene condiciones de lluvia asociadas a distintos sistemas que afectan buena parte del territorio nacional. Durango ha figurado durante los últimos días entre las entidades con precipitaciones importantes, principalmente en regiones del norte y noreste.

De manera general, el lunes traerá un cambio notorio para la capital duranguense: menos calor, cielo más cerrado y lluvia nuevamente en el pronóstico. La recomendación será salir con una prenda ligera para el fresco, considerar paraguas y conducir con precaución ante pavimento mojado o reducción de visibilidad.