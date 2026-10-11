Clima en Durango: lunes más cálido y con poca probabilidad de lluvia en la capital

El inicio de semana traerá un nuevo cambio para Durango capital. Después de un domingo más fresco y con mayor presencia de nubosidad, este lunes 12 de octubre se espera una recuperación de la temperatura, más periodos de sol y pocas señales de lluvia durante la jornada.

Para la ciudad de Durango, los modelos consultados colocan la temperatura mínima alrededor de los 14 grados centígrados, mientras que la máxima se moverá entre los 26 y 27 grados. La mañana comenzará fresca, pero el termómetro subirá con rapidez conforme avance el día.

Durante las primeras horas predominará la nubosidad, pero el cielo comenzará a abrirse durante la mañana. Hacia el mediodía y la tarde se esperan periodos de sol acompañados de nubes intermitentes, antes de un cierre parcialmente despejado.

En cuanto a la lluvia, el panorama es considerablemente más estable. Weather Underground coloca alrededor de 9 por ciento de probabilidad de precipitación, mientras otro pronóstico la sitúa cerca del 13 por ciento, por lo que la señal dominante para la capital es de un lunes mayormente seco.

La Laguna podría superar los 30 grados

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será bastante más cálido. Uno de los pronósticos consultados coloca para Gómez Palacio una máxima cercana a los 33 grados centígrados, con mínima alrededor de los 21 grados y cielo mayormente despejado.

Otros modelos elevan todavía más la temperatura y mantienen posibilidad de lluvia asociada a humedad tropical, por lo que en esta región existe mayor diferencia entre pronósticos que en la capital.

En el norte del estado, Santiago Papasquiaro también tendrá una tarde más cálida. Los pronósticos sitúan la máxima alrededor de los 27 a 28 grados, con mínimas entre 9 y 16 grados, según el modelo, y cielo de parcialmente nublado a mayormente despejado.

El Salto seguirá con mañanas frías

La zona serrana mantendrá el mayor contraste térmico. Para El Salto se prevén temperaturas máximas cercanas a los 19 o 20 grados centígrados, mientras que las mínimas podrían descender hasta aproximadamente los 10 grados durante las primeras horas.

En las Quebradas, el ambiente seguirá considerablemente más cálido. Para Tamazula de Victoria, el pronóstico coloca máximas cercanas a los 29 grados centígrados, con temperaturas mínimas alrededor de los 18 grados.

De manera general, Durango iniciará la semana con un lunes más estable y templado en la capital, calor más intenso en la Laguna y las Quebradas, y mañanas todavía frías en la zona serrana.

Para quienes salgan temprano, seguirá siendo recomendable una prenda ligera; durante la tarde, en cambio, el ambiente será considerablemente más agradable y con pocas probabilidades de lluvia en la ciudad de Durango.