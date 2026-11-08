Clima en Durango: lunes seco y templado; disminuyen las fuertes rachas de viento en la capital

Durango iniciará la semana con condiciones estables y sin señales importantes de lluvia. Después de un domingo marcado por fuertes rachas de viento, para este lunes 9 de noviembre se espera que la intensidad disminuya, aunque todavía habrá movimiento de aire durante la tarde.

En la ciudad de Durango, los diferentes modelos colocan la temperatura máxima entre los 24 y 26 grados centígrados, mientras que la mínima se ubicará alrededor de los 7 a 9 grados. La mañana será fresca, pero el ambiente cambiará considerablemente conforme avance el día.

El cielo presentará una combinación de sol y algunas nubes, sin que estas representen condiciones importantes para precipitación.

¿Lloverá este lunes en la capital?

El pronóstico apunta a otra jornada esencialmente seca.

AccuWeather coloca apenas 1 por ciento de probabilidad de precipitación, mientras otros modelos no contemplan lluvia para el lunes. De esta forma, el inicio de semana mantendrá el patrón seco registrado durante el fin de semana.

Uno de los cambios más notorios estará en el viento. Mientras este domingo se contemplaron rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora, para el lunes Meteored prevé máximas alrededor de 38 kilómetros por hora, principalmente del suroeste.

Refresca en la Comarca Lagunera

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, el lunes será más fresco que el domingo.

Para Gómez Palacio se esperan aproximadamente 24 grados como máxima y 15 grados como mínima, con cielo parcialmente nublado y sin lluvia. El viento soplará del norte, con rachas que podrían acercarse a los 26 kilómetros por hora.

Así, por primera vez en varios días, la diferencia entre la temperatura máxima de la Laguna y la capital será relativamente pequeña.

Santiago Papasquiaro tendrá mañana fría y tarde agradable

En Santiago Papasquiaro, el lunes transcurrirá con cielo entre soleado y parcialmente nublado.

Los pronósticos colocan la máxima alrededor de los 24 grados, mientras que la mínima podría ubicarse entre 9 y 11 grados, sin precipitaciones significativas.

El Salto seguirá entre las zonas más frescas

En la región serrana, El Salto mantendrá temperaturas más bajas.

AccuWeather prevé una máxima cercana a los 21 grados centígrados y una mínima alrededor de los 4 grados, con una combinación de sol y nubes y sin posibilidad relevante de lluvia.

Esto mantendrá mañanas frías en las partes altas de la Sierra Madre Occidental, aunque las temperaturas se recuperarán durante la tarde.

Tamazula volverá a superar los 30 grados

En contraste, las Quebradas mantendrán condiciones mucho más cálidas.

Para Tamazula se esperan aproximadamente 32 grados como máxima y 17 grados como mínima, con cielo mayormente soleado y sin precipitación prevista durante la jornada.

De manera general, Durango comenzará la semana con tiempo seco, mañanas frescas y tardes templadas, además de una disminución en la intensidad del viento en la capital.

La chamarra seguirá siendo útil durante las primeras horas del lunes, especialmente en la capital y las regiones serranas, pero hacia la tarde el ambiente será considerablemente más agradable.