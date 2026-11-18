Durango tendrá este jueves 19 de noviembre una jornada estable, con ambiente fresco durante las primeras horas y una recuperación importante de temperatura conforme avance el día.

Para la ciudad de Durango, el pronóstico contempla una temperatura mínima cercana a los 8 grados centígrados, mientras que la máxima podría alcanzar alrededor de los 24 grados.

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana se espera cielo entre despejado y parcialmente nublado, con sensación térmica ligeramente menor en algunos momentos. Conforme avance el día aumentará la presencia de nubes, aunque sin señales importantes de precipitación.

La temperatura más alta se alcanzará alrededor de las 15:00 horas, cuando el termómetro podría rondar los 24 grados.

¿Lloverá este jueves en la capital?

La posibilidad de lluvia será muy baja.

Los pronósticos mantienen un escenario esencialmente seco para la capital, con probabilidad mínima de precipitación y sin acumulados relevantes previstos.

El viento será moderado del suroeste, con rachas de hasta aproximadamente 22 kilómetros por hora durante la tarde.

Así, el principal factor del día será nuevamente la diferencia entre las temperaturas del amanecer y las de la tarde.

Gómez Palacio tendrá una tarde de 26 grados

En la Comarca Lagunera, el jueves será ligeramente más cálido.

Para Gómez Palacio se prevé una temperatura máxima cercana a los 26 grados centígrados y una mínima alrededor de los 12 grados, con cielo entre nubes y claros.

Tampoco se esperan lluvias importantes y el viento del este podría presentar rachas cercanas a los 24 kilómetros por hora.

Santiago Papasquiaro también llegará a 26 grados

En Santiago Papasquiaro, el termómetro se moverá aproximadamente entre los 9 y 26 grados centígrados, con cielo entre parcialmente nublado y despejado durante distintos momentos de la jornada.

Las primeras horas volverán a sentirse frescas, pero durante la tarde se tendrá un ambiente considerablemente más templado.

La sierra mantendrá mañanas frías

En la zona serrana, particularmente en El Salto, se esperan condiciones mayormente secas y cielo con nubes y claros.

Durante la madrugada, el termómetro rondará los 11 a 13 grados, aunque la sensación térmica podría ser ligeramente menor debido al viento.

En regiones altas de la sierra el ambiente continuará siendo fresco durante las primeras horas, aunque las temperaturas mejorarán conforme avance el día.

Tamazula alcanzará hasta 35 grados

El contraste más fuerte volverá a presentarse en las Quebradas.

Para Tamazula se prevé una máxima cercana a los 35 grados centígrados y una mínima alrededor de los 17 o 18 grados, con cielo entre nubes y claros y sin precipitación significativa.

De manera general, Durango tendrá este jueves una jornada estable, con mañanas frescas, tardes templadas y poca probabilidad de lluvia.

En la capital, la chamarra seguirá siendo útil durante las primeras horas, aunque probablemente terminará sobrando conforme el termómetro se acerque a los 24 grados.