Clima en Durango: Mantienen pronóstico de lluvias para el sur de la capital

Para este viernes se mantienen las probabilidades de lluvias de moderadas a fuertes en la zona sur de Durango, principalmente en los municipios de Pueblo Nuevo y Mezquital, así como en la parte sur del municipio de Durango.

En la capital del estado, las posibilidades de precipitación son bajas y, en caso de registrarse, serían lluvias ligeras.

El pronóstico meteorológico mantiene condiciones favorables para la presencia de precipitaciones en buena parte de la entidad, aunque con diferente intensidad. En la región de La Laguna y en la zona central se esperan lluvias ligeras, mientras que para el norte del estado no se contemplan condiciones para precipitaciones.

Para la ciudad de Durango se prevén temperaturas de 16 grados centígrados durante la mañana, 24 grados por la tarde y 14 grados durante la noche, con vientos máximos de hasta 30 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas registradas durante la mañana del jueves, la mínima estatal fue de seis grados centígrados en San Bernardo, mientras que en La Rosilla, municipio de Guanaceví, y El Salto, cabecera de Pueblo Nuevo, se registraron siete grados.

Otros registros fueron de 10 grados en Hidalgo; 11 en Ocampo; 15 en Santiago Papasquiaro y Vicente Guerrero; 16 en Poanas, Nuevo Ideal y Canatlán; 17 en la ciudad de Durango; 18 en Guadalupe Victoria; 20 en Indé y Lerdo, y 24 grados en Tamazula.

Durante las últimas horas, las temperaturas máximas alcanzaron los 37 grados centígrados en Tamazula; 34 en Lerdo y Santiago Papasquiaro; 33 en Ocampo; 31 en Indé y 30 grados en San Bernardo y la ciudad de Durango.

En el resto de los municipios, las temperaturas máximas se mantuvieron por debajo de estos registros.