Clima en Durango: martes de sol en la capital y calor fuerte en la Laguna y Guanaceví

El martes llegará a Durango con un pronóstico dividido entre regiones: mientras la capital perfila una jornada soleada y sin lluvia marcada, otras zonas del estado mantendrán condiciones distintas, tanto por calor más intenso como por posibilidad de chubascos durante la tarde.

Para este martes 28 de julio, Durango tendrá un día de contrastes, con una capital más seca y soleada, en La Laguna donde el termómetro volverá a subir con fuerza y una zona serrana donde todavía aparece posibilidad de lluvia. En las Quebradas también se prevé un cierre más variable, con chubascos y tormentas eléctricas hacia la tarde-noche.

En la ciudad de Durango, el martes arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 16 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 34 grados. El cielo se mantendrá despejado y soleado durante prácticamente toda la jornada, con condiciones mayormente estables y sin señal importante de lluvia en el desglose consultado.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será mucho más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 22 grados al amanecer y una máxima de hasta 38 grados centígrados por la tarde, con cielo despejado a parcialmente soleado. En esta región, el calor será el principal factor a considerar durante el día.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se espera una jornada soleada y calurosa. Ahí se prevén temperaturas mínimas cercanas a los 16 grados y máximas de hasta 34 grados, con cielo mayormente despejado durante buena parte del día y sin probabilidad marcada de lluvia.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este martes se espera una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 13 grados, y una tarde templada, con máximas alrededor de los 25 grados. En esta región aparece posibilidad de lluvia entre las 14:00 y 15:00 horas, además de mayor nubosidad durante la segunda mitad del día.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará fresco, con temperaturas cercanas a los 14 grados, pero por la tarde alcanzará hasta 35 grados. El cielo se mantendrá mayormente soleado durante casi toda la jornada, por lo que también será una de las zonas con calor más marcado.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, con mínimas cercanas a los 21 grados y máximas de hasta 32 grados centígrados. Aunque se esperan nubes intermitentes durante buena parte del día, también aparecen chubascos entre las 15:00 y 16:00 horas, además de tormentas eléctricas hacia la noche.

De manera general, Durango tendrá este martes un día con más sol en la capital, calor fuerte en La Laguna y Guanaceví, y posibilidad de lluvia en puntos de la sierra y las Quebradas. La recomendación es no confiarse del fresco de la mañana, mantenerse hidratado y estar atento a posibles cambios de cielo durante la tarde y noche en las zonas donde se prevén chubascos.