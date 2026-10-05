Clima en Durango: martes seguirá fresco y con tormentas; capital apenas rondará los 23 grados

El ambiente fresco y lluvioso continuará este martes en Durango capital, donde las temperaturas seguirán lejos de los valores superiores a 30 grados que todavía se registraban hace unos días. El cielo permanecerá cargado durante buena parte de la jornada y nuevamente habrá condiciones para chubascos y tormentas eléctricas.

Para este martes 6 de octubre, la ciudad de Durango tendrá una temperatura mínima cercana a los 15 grados centígrados, mientras que la máxima rondará los 23 grados, apenas por encima de lo registrado durante el lunes.

Desde la madrugada se prevén condiciones para lluvia, mientras que durante la mañana y la tarde predominarán los cielos nubosos acompañados de chubascos tormentosos en distintos momentos.

Además de la lluvia, el viento será otro elemento a considerar. Se esperan corrientes del noreste con rachas que podrían alcanzar aproximadamente los 30 kilómetros por hora durante la tarde, principalmente durante el desarrollo de las precipitaciones.

Aunque la temperatura máxima podría recuperarse ligeramente respecto al inicio de semana, el ambiente seguirá sintiéndose considerablemente más fresco que durante los últimos días de septiembre. Para quienes salgan temprano o regresen durante la noche, una prenda ligera volverá a ser recomendable.

¿Qué se espera para La Laguna?

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, también disminuirá el calor que había predominado durante semanas anteriores.

Para Gómez Palacio, el pronóstico contempla temperaturas entre los 18 y 27 grados centígrados, con cielo principalmente nublado durante el día. Durante la madrugada todavía podrían presentarse chubascos acompañados de tormenta, mientras que posteriormente dominaría la nubosidad.

La sierra continuará más fría

En municipios serranos como El Salto, las temperaturas serán todavía menores. El termómetro podría descender hasta aproximadamente los 10 grados durante las primeras horas, mientras que la máxima se mantendría cercana a los 20 o 21 grados.

La humedad seguirá presente en esta región, donde las condiciones para lluvia y los cambios rápidos de visibilidad continuarán siendo un factor para quienes circulen por carreteras serranas.

En municipios del norte y centro del estado también se mantendrá un panorama de nubosidad y lluvias aisladas, mientras las regiones de las Quebradas conservarán temperaturas más altas, aunque con condiciones de humedad y posibilidad de precipitaciones.

De manera general, Durango tendrá un martes fresco, nublado y con lluvias todavía presentes en distintas regiones. Para la capital, la recomendación será salir con paraguas, considerar una prenda ligera y manejar con precaución ante pavimento mojado, acumulaciones de agua o reducción de visibilidad.