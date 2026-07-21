Clima en Durango: miércoles con sol por momentos, pero las tormentas volverían por la tarde

El miércoles llegará a Durango con un pronóstico que mantiene el comportamiento variable de los últimos días: mañanas frescas, tardes cálidas y posibilidad de cambios en el cielo conforme avance la jornada. Para quienes tengan actividades al aire libre o traslados durante la tarde, el clima volverá a ser un punto a tomar en cuenta.

Para este miércoles 22 de julio, Durango perfila una jornada de contrastes, con una capital que tendrá lapsos soleados durante buena parte del día, aunque hacia la tarde podrían presentarse tormentas eléctricas. En la Laguna continuará el ambiente más caluroso, mientras que en municipios serranos, del norte y de las Quebradas también se mantendrá la posibilidad de lluvia en distintos momentos.

En la ciudad de Durango, el miércoles arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 14 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 31 grados. El cielo pasará de mayormente despejado a parcialmente soleado durante el día; sin embargo, hacia las 17:00 y 18:00 horas aparece probabilidad de tormentas eléctricas, por lo que el cierre de la tarde podría ser más inestable.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 22 grados al amanecer y una máxima de hasta 37 grados centígrados por la tarde, con nubes intermitentes y lapsos de sol durante buena parte de la jornada. En esta región no aparece una señal importante de lluvia para el día, por lo que el calor seguirá siendo el factor principal.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se espera una jornada variable, con temperaturas mínimas frescas y una tarde cálida. La región tendrá periodos de sol, pero también aumento de nubosidad conforme avance el día, por lo que no se descartan cambios en el cielo hacia la tarde.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este miércoles se espera una mañana fría a fresca, con temperaturas cercanas a los 10 grados, y una tarde templada, con máximas alrededor de los 22 grados. En esta región se mantiene mayor presencia de nubosidad y posibilidad de lluvias durante la segunda mitad del día.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El día iniciará fresco, pero conforme avancen las horas aumentará la temperatura y también la nubosidad, con posibilidad de tormentas eléctricas hacia la tarde o noche.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, con temperaturas máximas cercanas a los 32 grados centígrados. Aunque se esperan periodos de sol durante el día, también podrían presentarse cambios de cielo hacia la tarde, dentro del mismo patrón de inestabilidad que se mantiene en varias zonas del estado.

De manera general, Durango tendrá este miércoles un día de cielo cambiante, con lapsos soleados en la capital, calor más marcado en la Laguna y posibilidad de lluvia o tormentas en municipios serranos y del norte. La recomendación es no confiarse de la estabilidad de la mañana, mantenerse hidratado y estar atento a posibles cambios de cielo durante la tarde y noche.