Clima en Durango: noviembre inicia con pronóstico de hasta 28 grados y pocas señales de lluvia en la capital

Noviembre comenzará en Durango con un panorama alejado, al menos por ahora, de las jornadas de frío intenso que suelen asociarse con esta época del año. Para este domingo 1 de noviembre, la capital tendrá una mañana fresca, pero el termómetro subirá considerablemente durante la tarde.

En la ciudad de Durango, los diferentes modelos colocan la temperatura mínima entre los 10 y 11 grados centígrados, mientras que la máxima podría alcanzar entre 27 y 28 grados.

Durante las primeras horas se espera cielo prácticamente despejado. Cerca del amanecer, el termómetro rondará los 9 o 10 grados, con una sensación térmica ligeramente menor en algunos sectores, por lo que una chamarra seguirá siendo útil para quienes salgan temprano.

Sin embargo, conforme avance la mañana, la temperatura comenzará a subir rápidamente y durante la tarde se alcanzarán los valores más altos de la jornada.

¿Lloverá este domingo en la capital?

El panorama apunta a un domingo esencialmente seco. Los pronósticos mantienen una probabilidad de precipitación mínima, de alrededor del 2 por ciento, mientras que otros modelos directamente colocan en cero la posibilidad de lluvia durante buena parte del día.

También se espera poca nubosidad y viento de ligero a moderado, con rachas que podrían rondar los 20 a 25 kilómetros por hora.

Esto favorecerá condiciones estables para las actividades al aire libre durante este domingo, fecha en la que numerosas familias comienzan o continúan sus visitas a los panteones por las celebraciones de Día de Muertos.

La Laguna rozará nuevamente los 30 grados

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será todavía más cálido.

Para Gómez Palacio se prevé una temperatura máxima cercana a los 29 grados centígrados y una mínima alrededor de los 16 grados, con alternancia de nubes y claros y sin señales importantes de lluvia.

Así, la región mantendrá un ambiente templado durante la mañana y considerablemente más cálido hacia la tarde.

Santiago Papasquiaro llegará a 29 grados

En el norte del estado también habrá temperaturas relativamente elevadas para el inicio de noviembre.

Para Santiago Papasquiaro se espera una mínima cercana a los 12 grados y una máxima de aproximadamente 29 grados, con periodos de nubes y sol durante la jornada.

La diferencia entre mañana y tarde volverá a ser notable, con alrededor de 17 grados entre ambos extremos.

La sierra tendrá mañanas más frías

En las regiones serranas, las primeras horas continuarán siendo considerablemente más frescas.

En la zona de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, se prevén temperaturas cercanas a los 10 grados como mínima y alrededor de 26 grados como máxima, con cielo de despejado a parcialmente nublado y sin precipitaciones relevantes.

En Guanaceví, el contraste será todavía mayor: el termómetro podría descender hasta aproximadamente 8 grados durante la mañana, pero alcanzar cerca de 28 grados por la tarde.

Tamazula seguirá por encima de los 30 grados

Las Quebradas volverán a presentar las temperaturas más elevadas del estado.

Para Tamazula se esperan valores cercanos a los 32 grados como máxima y alrededor de 18 grados como mínima, con cielo entre parcialmente nublado y soleado durante la mayor parte del día.

De manera general, Durango iniciará noviembre con condiciones estables, pocas señales de lluvia y una marcada diferencia entre las temperaturas de la mañana y la tarde.

En la capital, el abrigo será útil durante las primeras horas, pero probablemente terminará sobrando conforme avance el domingo y el termómetro se acerque nuevamente a los 28 grados.