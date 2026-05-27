Clima en Durango: Persiste el calor y el viento para este jueves en el estado

Para este jueves, en la ciudad de Durango se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y un cielo parcialmente nublado, de acuerdo con el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El informe señala que para este jueves 28 de mayo la temperatura mínima en la capital del estado podría ubicarse en los 15 grados centígrados durante la mañana, mientras que la máxima alcanzaría los 34 grados y la temperatura nocturna rondaría los 20 grados.

La mañana del miércoles no se registraron temperaturas bajo cero en el estado. La mínima más baja se reportó en San Bernardo, con cuatro grados centígrados, seguida de Navíos, en la sierra del municipio de Durango, con seis grados.

En Santiago Papasquiaro se registraron 10 grados; en Hidalgo, 11; mientras que Canatlán, Vicente Guerrero y la zona sur de la ciudad de Durango reportaron 12 grados centígrados.

En el centro y oriente de la capital del estado, así como en Súchil y Poanas, el termómetro marcó 13 grados. En contraste, Tamazula registró una temperatura mínima de 21 grados centígrados.

Respecto a las temperaturas máximas, Cuencamé alcanzó los 39 grados centígrados; Ocampo y Tamazula reportaron 36 grados; Santiago Papasquiaro llegó a los 34; mientras que Lerdo y la ciudad de Durango registraron máximas de 32 grados centígrados.